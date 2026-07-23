Олешко считает, что современному кино не хватает героя нашего времени

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. В современном российском кино пока нет героя, который мог бы стать отражением общества, поскольку само общество остается слишком разобщенным. Такое мнение в интервью ТАСС высказал народный артист России Александр Олешко.
«[Героя нашего времени в современном российском кино] не существует, потому что общество очень разное, раздробленное, разношерстное — лебедь, рак и щука. В нашей стране нужна идеология. Без идеологии мы не сможем развиваться ни в творчестве, ни в технике, ни в чем», — сказал Олешко.
По мнению артиста, именно общая идея становится основой для появления героев, способных объединять людей.
«Когда есть логически выстроенный путь, когда есть идея, на которую ты можешь опираться, тогда под эту идею может возникнуть и герой, и воспитательный процесс, и образовательный процесс», — отметил он.