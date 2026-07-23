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Олешко считает, что должен сниматься в «каждой сказке»

Народный артист России сообщил, что хотел бы чаще сниматься в киносказках
Александр Олешко
Александр Олешко

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Народный артист России Александр Олешко считает сказку своим жанром и признается, что хотел бы чаще сниматься в подобных проектах. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

«Что касается сказок, не хочу быть критиканом ни в коем случае. Немножко я удивлен и обижен тому, что сказки ко мне невнимательны, потому что, мне кажется, это абсолютно мой жанр. Я вообще должен сниматься в каждой сказке», — сказал Олешко.

По словам актера, он не понимает, почему создатели современных сказок редко приглашают его в подобные проекты. «Видимо, продюсерам нет до этого дела или они невнимательны к тому, что я могу это сделать. Я настолько гибкий, и мое лицо настолько подходит к разным эпохам, временам, разным задачам», — отметил он.