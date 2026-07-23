В «Ленфильме» сменился гендиректор

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в среду, 22 июля, представил коллективу киностудии «Ленфильм» ее нового генерального директора Дмитрия Давиденко. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
Давиденко сменил на этой должности Надежду Андрющенко, руководившую «Ленфильмом» с декабря 2024 года. Беглов в ходе визита на киностудию вручил ей благодарность Губернатора Санкт‑Петербурга. По словам чиновника, Андрющенко продолжит работать на «Ленфильме» в качестве советника гендиректора и возглавит продюсерский центр.
Беглов также отметил, что название «Ленфильм» должно звучать не только в России, но и на мировых площадках.
«Конечно, впереди много непростой работы, но уверен, что с таким коллективом мы сумеем этого добиться. У вас сейчас в работе 15 фильмов, а будет еще больше», — добавил губернатор.
Новый глава киностудии, обращаясь к коллективу, выразил надежду, что «Ленфильм» будет родным домом для всех сотрудников, а также будет развиваться и процветать.
Давиденко — кандидат искусствоведения, член попечительского совета Фонда поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов. До октября 2025 года он был главой департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры России.