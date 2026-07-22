Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Вышел конструктор LEGO по «Секретным материалам» с фигурками Скалли и Малдера

Джиллиан Андерсон уже подержала в руках мини-копию своей героини
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Джиллиан Андерсон, фото: LEGO
Джиллиан Андерсон, фото: LEGO

Компания LEGO представила набор по культовому сериалу «Секретные материалы». Конструктор состоит из 1478 деталей, сообщает Variety.

Конструктор позволит собрать три сцены: кабинет агента Малдера (Дэвид Духовны), лесную поляну и НЛО над ней. В комплекте — восемь фигурок, включая Малдера, Скалли, Уолтера Скиннера, Мистера Икс, Алекса Крайчека и серого пришельца. Для фанатов приготовили пасхалки, в том числе постер «I want to believe» (Я хочу верить), табличку «The truth is out there» (Истина где-то рядом) и карандаши в потолке — в точности как в кабинете Малдера. 

Джиллиан Андерсон призналась, что смотреть на собственную мини-фигурку — одновременно сюрреалистично и удивительно мило. Актриса, исполнившая роль агента Даны Скалли, отметила, что с нетерпением ждет, когда сможет поставить маленькую Скалли на полку.

Набор по «Секретным материалам», фото: LEGO
Набор по «Секретным материалам», фото: LEGO

Идею набора предложил австралийский дизайнер Брент Уоллер в рамках конкурса LEGO Ideas, посвященного ностальгии по 1990-м. Он начал работать над прототипом еще в 2014 году, пересматривая сериал.

Набор поступит в раннюю продажу для участников LEGO Insiders 1 августа, а с 4 августа — в свободный доступ. Цена — 199,99 доллара. Первые покупатели также получат бонусный набор с лабораторией Скалли.

«Секретные материалы» выходили с 1993 по 2018 год и стали одним из главных научно-фантастических сериалов в истории телевидения.