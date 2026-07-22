Конструктор позволит собрать три сцены: кабинет агента Малдера (Дэвид Духовны), лесную поляну и НЛО над ней. В комплекте — восемь фигурок, включая Малдера, Скалли, Уолтера Скиннера, Мистера Икс, Алекса Крайчека и серого пришельца. Для фанатов приготовили пасхалки, в том числе постер «I want to believe» (Я хочу верить), табличку «The truth is out there» (Истина где-то рядом) и карандаши в потолке — в точности как в кабинете Малдера.