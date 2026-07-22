Компания LEGO представила набор по культовому сериалу «Секретные материалы». Конструктор состоит из 1478 деталей, сообщает Variety.
Конструктор позволит собрать три сцены: кабинет агента Малдера (Дэвид Духовны), лесную поляну и НЛО над ней. В комплекте — восемь фигурок, включая Малдера, Скалли, Уолтера Скиннера, Мистера Икс, Алекса Крайчека и серого пришельца. Для фанатов приготовили пасхалки, в том числе постер «I want to believe» (Я хочу верить), табличку «The truth is out there» (Истина где-то рядом) и карандаши в потолке — в точности как в кабинете Малдера.
Джиллиан Андерсон призналась, что смотреть на собственную мини-фигурку — одновременно сюрреалистично и удивительно мило. Актриса, исполнившая роль агента Даны Скалли, отметила, что с нетерпением ждет, когда сможет поставить маленькую Скалли на полку.
Идею набора предложил австралийский дизайнер Брент Уоллер в рамках конкурса LEGO Ideas, посвященного ностальгии по 1990-м. Он начал работать над прототипом еще в 2014 году, пересматривая сериал.
Набор поступит в раннюю продажу для участников LEGO Insiders 1 августа, а с 4 августа — в свободный доступ. Цена — 199,99 доллара. Первые покупатели также получат бонусный набор с лабораторией Скалли.
«Секретные материалы» выходили с 1993 по 2018 год и стали одним из главных научно-фантастических сериалов в истории телевидения.