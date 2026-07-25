«Мне хотелось снять честную и живую историю про мужчин, которые только учатся быть отцами. Для меня отцовство начинается не в момент рождения ребенка. Оно начинается тогда, когда ты понимаешь: теперь рядом есть человек, за которого ты отвечаешь», — поделился режиссер ленты Владимир Котт.