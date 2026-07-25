В Москве начались съемки лирической комедии «Отцовский клуб». Ее герои — совершенно незнакомые мужчины, которые встретились в одной комнате ожидания в роддоме. Главные роли исполняют Михаил Пореченков, Сергей Бурунов, Виктор Хориняк, Ингрид Олеринская, Макар Хлебников.
Один из героев по имени Дима (Юрий Насонов) ждет первенца. В комнате ожидания роддома он оказывается в компании четверых незнакомцев, у каждого — своя история. Андрей (Бурунов) через тридцать лет получает второй шанс стать отцом, но боится повторять старые ошибки. Молодой диджей Арсений (Хлебников) учится принимать не только своего ребенка, но и сына любимой женщины.
Строитель Гена (Хориняк) с женой много лет безуспешно пытались завести детей. А Михалыч (Пореченков) решился на отцовство в зрелом возрасте. За несколько часов эти пятеро успевают поспорить, посмеяться, поделиться страхами — и создать собственный «Отцовский клуб».
«Мне хотелось снять честную и живую историю про мужчин, которые только учатся быть отцами. Для меня отцовство начинается не в момент рождения ребенка. Оно начинается тогда, когда ты понимаешь: теперь рядом есть человек, за которого ты отвечаешь», — поделился режиссер ленты Владимир Котт.
В картине также примут участие Елена Яковлева, Павел Ворожцов, Елена Валюшкина, Денис Власенко, Таисия Вилкова, Дарья Верещагина, Мария Пореченкова, Софья Аржаных и другие.
Продюсерами выступают Георгий Малков («Инфинити Контент») и Ясмина Бен Аммар (телеканал «Россия»). Дата премьеры «Отцовского клуба» пока неизвестна.