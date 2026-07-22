Сарик Андреасян приобрел права на экранизацию популярных молодежных романов писательницы Даши Коэн. Об этом сообщил сам продюсер в своем блоге в соцсетях.
Андреасян отметил, что в эпоху дефицита сильных оригинальных историй особенно ценно находить авторов, способных создавать целые вселенные, в которые хочется погружаться вместе с героями.
«Именно такими для меня стали книги Даши», — говорится в заявлении.
Работа над адаптацией только начинается. Создатели обещают не торопиться и подойти к проекту с бережностью и вниманием к деталям. Уже известны названия трех будущих фильмов: «Спорим, тебе понравится?», «Обещаю, больно не будет» и «А если я тебя люблю?».
«Мы не торопимся. Такая история требует бережного отношения и настоящей любви. Сделаем все, чтобы эти истории обрели достойную жизнь в кино», — добавил продюсер.
Подробности о первом проекте продюсер пообещал раскрыть в ближайшее время.
Экранизации подростковых мелодрам в последнее время набирают обороты. Фильм «Твое сердце будет разбито» по роману Анны Джейн собрал в российском прокате более 930 миллионов рублей и вошел в десятку самых кассовых фильмов 2026 года.
Ранее стало известно, что роман «Восхитительная ведьма» Анны Джейн экранизируют в формате сериала.