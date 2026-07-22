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Сарик Андреасян займется экранизацией подростковых бестселлеров

Продюсер объявил о покупке прав на экранизацию книг Даши Коэн
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Сарик Андреасян / фото: пресс-служба
Сарик Андреасян / фото: пресс-служба

Сарик Андреасян приобрел права на экранизацию популярных молодежных романов писательницы Даши Коэн. Об этом сообщил сам продюсер в своем блоге в соцсетях.

Андреасян отметил, что в эпоху дефицита сильных оригинальных историй особенно ценно находить авторов, способных создавать целые вселенные, в которые хочется погружаться вместе с героями.

«Именно такими для меня стали книги Даши», — говорится в заявлении.

«Обещаю, больно не будет», фото: соцсети
«Обещаю, больно не будет», фото: соцсети

Работа над адаптацией только начинается. Создатели обещают не торопиться и подойти к проекту с бережностью и вниманием к деталям. Уже известны названия трех будущих фильмов: «Спорим, тебе понравится?», «Обещаю, больно не будет» и «А если я тебя люблю?».

«Мы не торопимся. Такая история требует бережного отношения и настоящей любви. Сделаем все, чтобы эти истории обрели достойную жизнь в кино», — добавил продюсер.

Подробности о первом проекте продюсер пообещал раскрыть в ближайшее время.

Экранизации подростковых мелодрам в последнее время набирают обороты. Фильм «Твое сердце будет разбито» по роману Анны Джейн собрал в российском прокате более 930 миллионов рублей и вошел в десятку самых кассовых фильмов 2026 года.

Ранее стало известно, что роман «Восхитительная ведьма» Анны Джейн экранизируют в формате сериала.