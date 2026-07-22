Работа над адаптацией только начинается. Создатели обещают не торопиться и подойти к проекту с бережностью и вниманием к деталям. Уже известны названия трех будущих фильмов: «Спорим, тебе понравится?», «Обещаю, больно не будет» и «А если я тебя люблю?».