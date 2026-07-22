Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Умер актер из «Безумного Макса 2» Майкл Престон

Variety: звезда фильма «Безумный Макс 2» Майкл Престон умер в возрасте 93 лет
Мэл Гибсон и Майкл Престон в фильме «Безумный Макс 2: Воин дороги»
Мэл Гибсон и Майкл Престон в фильме «Безумный Макс 2: Воин дороги»Источник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Актер Майкл Престон, известный по одной из главных ролей в фильме «Безумный Макс 2: Воин дороги», скончался в возрасте 93 лет, сообщает журнал Variety.

Супруга актера Джози Престон сообщила изданию, что ее муж умер 8 июня в штате Флорида. Обстоятельства и причина смерти не уточняются.

Престон родился в Лондоне, но переехал в Австралию, где произошла его встреча с режиссером Джорджем Миллером — создателем культовой франшизы о Безумном Максе.

В фильме «Безумный Макс 2: Воин дороги» (1981) Престон исполнил роль харизматичного лидера поселенцев по имени Папагалло.

На протяжении 1980−90-х годов Престон в основном снимался в сериалах, в том числе таких, как «Перри Мейсон» и «Горец».