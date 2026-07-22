Умер актер из «Безумного Макса 2» Майкл Престон

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Актер Майкл Престон, известный по одной из главных ролей в фильме «Безумный Макс 2: Воин дороги», скончался в возрасте 93 лет, сообщает журнал Variety.
Супруга актера Джози Престон сообщила изданию, что ее муж умер 8 июня в штате Флорида. Обстоятельства и причина смерти не уточняются.
Престон родился в Лондоне, но переехал в Австралию, где произошла его встреча с режиссером Джорджем Миллером — создателем культовой франшизы о Безумном Максе.
В фильме «Безумный Макс 2: Воин дороги» (1981) Престон исполнил роль харизматичного лидера поселенцев по имени Папагалло.
На протяжении 1980−90-х годов Престон в основном снимался в сериалах, в том числе таких, как «Перри Мейсон» и «Горец».