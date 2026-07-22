Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Натали Портман возмущена книгой, основанной на ее жизни

Актриса поссорилась с подругой-писательницей, которая написала о ней роман
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Натали Портман
Натали ПортманИсточник: Legion-Media.ru

Новый роман Рэйчел Каск, главная героиня которого, предположительно, списана с Натали Портман, оказался в центре скандала еще до выхода. Как сообщает UnHerd, книга под названием «Жизнь М» не понравилась Портман, так как раскрывает ее «темную сторону».

Рассказчица описывает главную героиню, «актрису М.», как мировую звезду и лицо крупного модного бренда, чьи рекламные плакаты можно увидеть на каждой автобусной остановке. Героиня живет в одной из европейских столиц и увлечена литературой. Эти детали прямо отсылают к Портман, которая является амбассадором Christian Dior, ведет популярный книжный клуб и живет в Париже.

Одна из самых резонансных частей романа посвящена детской травме героини. Каск упоминает дебютный фильм «актрисы М.», из сценария которого по настоянию матери были исключены откровенные сцены с участием ребенка и взрослого мужчины.

Кадр из фильма «Леон»
Кадр из фильма «Леон»

По мнению многих, это прямая отсылка к фильму «Леон», в котором Натали Портман дебютировала в 11-летнем возрасте. Тогда ее мать действительно настояла на том, чтобы наиболее жесткие сцены были изменены.

В книге Каск пишет, что ранний успех лишил героиню детства и стал причиной психологической травмы. Сама Портман ранее также рассказывала, что после выхода «Леона» столкнулась с тяжелыми последствиями ранней славы.

О своей героине Каск пишет с сатирой. «Актриса М.» стремится казаться «обычным человеком», но при этом оказывается заперта в роскошном доме «словно кукла» и раздражается, когда сталкивается с бытовыми неудобствами.

Портман и Каск были подругами, но теперь, по слухам, поссорились. Актриса осталась недовольна тем, что писательница сделала героиню слишком узнаваемой и при этом исказила реальность. 

Ранее беременная Натали Портман показала, как отметила 45-летие в Италии.