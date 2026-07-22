Натали Портман возмущена книгой, основанной на ее жизни

Рассказчица описывает главную героиню, «актрису М.», как мировую звезду и лицо крупного модного бренда, чьи рекламные плакаты можно увидеть на каждой автобусной остановке. Героиня живет в одной из европейских столиц и увлечена литературой. Эти детали прямо отсылают к Портман, которая является амбассадором Christian Dior, ведет популярный книжный клуб и живет в Париже.