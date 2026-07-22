Натали Портман возмущена книгой, основанной на ее жизни

Новый роман Рэйчел Каск, главная героиня которого, предположительно, списана с Натали Портман, оказался в центре скандала еще до выхода. Как сообщает UnHerd, книга под названием «Жизнь М» не понравилась Портман, так как раскрывает ее «темную сторону».
Рассказчица описывает главную героиню, «актрису М.», как мировую звезду и лицо крупного модного бренда, чьи рекламные плакаты можно увидеть на каждой автобусной остановке. Героиня живет в одной из европейских столиц и увлечена литературой. Эти детали прямо отсылают к Портман, которая является амбассадором Christian Dior, ведет популярный книжный клуб и живет в Париже.
Одна из самых резонансных частей романа посвящена детской травме героини. Каск упоминает дебютный фильм «актрисы М.», из сценария которого по настоянию матери были исключены откровенные сцены с участием ребенка и взрослого мужчины.
По мнению многих, это прямая отсылка к фильму «Леон», в котором Натали Портман дебютировала в 11-летнем возрасте. Тогда ее мать действительно настояла на том, чтобы наиболее жесткие сцены были изменены.
В книге Каск пишет, что ранний успех лишил героиню детства и стал причиной психологической травмы. Сама Портман ранее также рассказывала, что после выхода «Леона» столкнулась с тяжелыми последствиями ранней славы.
О своей героине Каск пишет с сатирой. «Актриса М.» стремится казаться «обычным человеком», но при этом оказывается заперта в роскошном доме «словно кукла» и раздражается, когда сталкивается с бытовыми неудобствами.
Портман и Каск были подругами, но теперь, по слухам, поссорились. Актриса осталась недовольна тем, что писательница сделала героиню слишком узнаваемой и при этом исказила реальность.
Ранее беременная Натали Портман показала, как отметила 45-летие в Италии.