Эта честность проявляется и за пределами съемочной площадки. Она не скрывала, что в ее жизни были непростые периоды: несколько браков, болезненные расставания и невозможность стать матерью. Розанова открыто говорила, что отсутствие детей стало для нее одним из самых тяжелых испытаний, и именно такая откровенность сделала ее еще ближе зрителям, которые ценят в ней искренность и отсутствие желания казаться идеальной.