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За что зрители любят Ирину Розанову: талант, искренность и умение быть разной

Ей когда-то советовали отказаться от актерской профессии, а сегодня Ирина Розанова — одна из самых уважаемых актрис российского кино. В день рождения народной артистки вспоминаем, за что ее полюбили миллионы зрителей
Евгения Башинская
Автор Кино Mail
Ирина Розанова на съемках
Ирина Розанова на съемках

За искренность

Во многих интервью режиссеры отмечали, что Ирина Розанова никогда не играет эмоции «напоказ». Вместо эффектных жестов и громких монологов она предпочитает работать с интонацией, взглядом и внутренним состоянием героя. Такой стиль делает ее игру особенно убедительной и позволяет зрителям поверить даже самым сложным персонажам. «У меня ведь у самой характер очень сильный, мне не дают играть "тихих Аленушек"», — отметила в одном из интервью сама актриса. 

Эта честность проявляется и за пределами съемочной площадки. Она не скрывала, что в ее жизни были непростые периоды: несколько браков, болезненные расставания и невозможность стать матерью. Розанова открыто говорила, что отсутствие детей стало для нее одним из самых тяжелых испытаний, и именно такая откровенность сделала ее еще ближе зрителям, которые ценят в ней искренность и отсутствие желания казаться идеальной.

За выдающийся актерский талант

Ирина Розанова в сериале ВИА "Васильки
Ирина Розанова в сериале «ВИА "Васильки"»

Главная причина любви зрителей к Ирине Розановой — ее редкое актерское мастерство. За десятилетия работы она создала десятки совершенно разных образов, никогда не повторяясь и не превращаясь в актрису одного амплуа. Розанова одинаково убедительно играет сильных и властных женщин, заботливых матерей, комедийных героинь и драматических персонажей с непростой судьбой.

За яркие роли, которые стали классикой

Ирина Розанова в сериале Почка 3
Ирина Розанова в сериале «Почка 3»

За долгую карьеру Розанова снялась во множестве фильмов и сериалов, многие из которых давно вошли в золотой фонд российского кино. Среди самых известных работ — «Интердевочка», «Анкор, еще анкор!», «Стиляги», «За нас с вами» и «Фурцева. Легенда о Екатерине». Каждая из этих картин раскрывала новую грань ее таланта.

Особую любовь зрителей принесли и более поздние проекты. Актриса органично чувствует себя как в исторических драмах, так и в современных семейных историях или детективах. Именно поэтому ее фильмография остается интересной для людей разных поколений.

За простоту, которая располагает к себе

Ирина Розанова в сериале Сергий против нечисти. Яга
Ирина Розанова в сериале «Сергий против нечисти. Яга»

Вне съемочной площадки Ирина Розанова производит впечатление открытого и спокойного человека. Она редко становится героиней громких скандалов и предпочитает говорить о профессии, а не о личной жизни. Даже спустя десятилетия после начала карьеры актриса не стремится поддерживать интерес к себе с помощью громких заявлений.

Зрители ценят Розанову за отсутствие звездной болезни и показной роскоши. В начале творческого пути ей пришлось столкнуться с неверием в собственный талант — после первой неудачной попытки поступить в театральный вуз ей даже советовали отказаться от профессии. Однако актриса не свернула с выбранного пути, поступила в ГИТИС и впоследствии доказала, что упорство и талант способны преодолеть любые сомнения.