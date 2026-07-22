Знаменитость отметила, что сейчас на экраны выходит не так много хороших семейных фильмов, как хотелось бы. Актриса считает, что современное поколение кинематографистов игнорирует традиции картин для детей, на которых выросло не одно поколение. Она упомянула такие фильмы, как «Красная Шапочка» и «Приключения Электроника».