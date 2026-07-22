Юлия Пересильд высказалась о травле, обрушившейся на ее 17-летнюю дочь Анну Пересильд после поступления девушки в Московскую школу кино. В своем блоге в соцсетях актриса обратилась к критикам с ироничным постом.
«Дорогие хейтеры, за каждым вздохом и каждым шагом следящие за нашей семьей, спасибо за такое внимание к нашей жизни. К попыткам разобрать причины и поводы наших успехов. Блат, связи, не знаю что еще, таинственные покровители. Вы можете продолжать дальше этим заниматься сколько хотите, если ваша жизнь вам менее интересна, чем наша», — написала звезда фильма «Вызов».
Под постом матери Анна Пересильд оставила лаконичный комментарий: «Мам, ты крутая». Руководитель курса, на который поступила Анна, актриса Дарья Мороз, также поддержала свою студентку и ее мать, поставив эмодзи в виде сердечка.
Напомним, 21 июля стало известно, что Анна Пересильд, экстерном окончившая школу и сдавшая ЕГЭ, поступила на программу «Актерское искусство» в МШК на курс Дарьи Мороз. В сети сразу появились предположения, что девушка могла пройти отбор благодаря связям. Сама Мороз опровергла эти слухи, заявив, что Анна проходила вступительные испытания наравне со всеми абитуриентами.
Ранее Юлия Снигирь также высказалась в поддержку Анны, а Алексей Учитель признался, что доволен выбором дочери, и назвал слухи о «блате» несостоятельными.