«Дорогие хейтеры, за каждым вздохом и каждым шагом следящие за нашей семьей, спасибо за такое внимание к нашей жизни. К попыткам разобрать причины и поводы наших успехов. Блат, связи, не знаю что еще, таинственные покровители. Вы можете продолжать дальше этим заниматься сколько хотите, если ваша жизнь вам менее интересна, чем наша», — написала звезда фильма «Вызов».