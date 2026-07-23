Зепюр Брутян поделилась подробностями семейной жизни с Павлом Прилучным. По словам актрисы, несмотря на насыщенный рабочий график, супруги стараются поддерживать друг друга и всегда ставят семью на первое место.
«Я очень восхищаюсь и горжусь своим мужем! Поддерживаю его: всегда выслушаю, да и просто помолчу с ним после тяжелого рабочего дня. Дома у нас царит атмосфера спокойствия и любви. Безусловно, работа — это одна из важных частей нашей жизни, но, что бы ни случилось, семья у нас будет стоять на первом месте», — рассказала Брутян в интервью Hello!.
Актриса также поведала о 2-летнем сыне Микаэле. По ее словам, мальчик растет активным и любознательным. Он занимается плаванием, недавно начал посещать занятия по конному спорту, а в ближайшее время родители планируют отдать его на бокс.
«Нам кажется, что он выберет в будущем именно нашу профессию... Самое главное, чтобы он рос в любви, уважении и чувствовал, что родители всегда рядом с ним», — добавила Брутян.
Ранее Зепюр Брутян сообщила, что снимется с супругом в одном сериале.