«Я очень восхищаюсь и горжусь своим мужем! Поддерживаю его: всегда выслушаю, да и просто помолчу с ним после тяжелого рабочего дня. Дома у нас царит атмосфера спокойствия и любви. Безусловно, работа — это одна из важных частей нашей жизни, но, что бы ни случилось, семья у нас будет стоять на первом месте», — рассказала Брутян в интервью Hello!.