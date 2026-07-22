С дочери Машкова, уехавшей из России, взыскивают долг по кредитам

Машкова эмигрировала из России после начала СВО в 2022 году: актриса негативно высказывалась о спецоперации, поддерживая Украину. Сейчас, как следует из ее последних публикаций в соцсетях, она живет в Лос-Анджелесе и работает преподавателем актерского мастерства в частной киношколе. Также Машкова заявляла, что не общается со своим отцом.