С дочери Машкова, уехавшей из России, взыскивают долг по кредитам

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Приставы принудительно взыскивают с уехавшей из России дочери народного артиста РФ Владимира Машкова Марии долг по кредитам почти на 260 тысяч рублей, следует из материалов судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Машкова эмигрировала из России после начала СВО в 2022 году: актриса негативно высказывалась о спецоперации, поддерживая Украину. Сейчас, как следует из ее последних публикаций в соцсетях, она живет в Лос-Анджелесе и работает преподавателем актерского мастерства в частной киношколе. Также Машкова заявляла, что не общается со своим отцом.
Согласно материалам, в апреле на актрису завели исполнительное производство по исполнительной надписи нотариуса, выданной 21 марта, по которому с нее принудительно взыскивают более 258,7 тысячи рублей «задолженности по кредитным платежам».