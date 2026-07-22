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Алексей Учитель ответил на критику в адрес дочери Анны Пересильд

Режиссер вспомнил, что тоже сталкивался с давлением из-за своей известной фамилии
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Анна Пересильд и Алексей Учитель
Анна Пересильд и Алексей Учитель

Алексей Учитель признался, что понимает, с каким давлением сталкивается его дочь Анна Пересильд. По словам режиссера, сам он в молодости оказался в похожей ситуации из-за известности своего отца Ефима Учителя.

В разговоре с корреспондентом Super Учитель предположил, что 17-летняя Анна может тяжело переживать критику, но не показывать это публично.

«Я думаю, у нее настрой всегда, как ни странно, правильный, хотя, наверное, в душе что-то скребет», — сказал режиссер.

Алексей Учитель и Анна Пересильд
Алексей Учитель и Анна Пересильд

Он вспомнил, что и сам в начале карьеры постоянно чувствовал необходимость доказывать свою состоятельность: «На меня посматривали как на человека: ну-ка, покажи-ка, на что ты способен».

Учител подчеркнул: и Анна Пересильд, и его сын Илья Учитель, который пошел по стопам отца, уже показали, на что способны.

Алексей Учитель и Илья Учитель
Алексей Учитель и Илья Учитель

«Они сразу доказывают, что дальше вопросов быть не должно. Делом: кино, театром доказывают, что придираться не к чему. Уровень есть», — подчеркнул он.

Учитель добавил, что молодым артистам непросто развиваться в условиях высокой конкуренции, особенно когда им приходится сталкиваться с повышенным вниманием и завистью.

Ранее на очередную волну хейта в сторону дочери ответила и Юлия Пересильд.