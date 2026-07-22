Знаменитая итальянская актриса Орнелла Мути и ее дочь, певица Найке Ривелли, официально подали заявки на получение российского гражданства. Об этом Ривелли сообщила РИА «Новости».
По словам дочери 71-летней Орнеллы Мутти, решение связано с глубокой личной связью с Россией: «Мы подаем заявление на российское гражданство, чтобы чувствовать себя по-настоящему дома. У нас есть русские корни, мы не можем отречься от своего происхождения, от своей семьи и друзей».
Ривелли также отметила, что многие итальянцы испытывают теплые чувства к России.
«Итальянцы, которые знают историю, не забывают о ее событиях. Даже во время пандемии нас всегда поддерживали россияне», — добавила она.
Орнелла Мути (настоящее имя — Франческа Романа Ривелли) родилась в Риме 9 марта 1955 года. В России ее особенно знают и любят по культовым комедиям «Укрощение строптивого» и «Безумно влюбленный», где она блистала в дуэте с Адриано Челентано.
Ранее сообщалось, что Орнелла Мути планирует покупку дома в России.