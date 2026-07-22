По словам дочери 71-летней Орнеллы Мутти, решение связано с глубокой личной связью с Россией: «Мы подаем заявление на российское гражданство, чтобы чувствовать себя по-настоящему дома. У нас есть русские корни, мы не можем отречься от своего происхождения, от своей семьи и друзей».