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71-летняя Орнелла Мути подала документы на российское гражданство

Вместе с актрисой подала документы и ее дочь
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Орнелла Мути
Орнелла МутиИсточник: Legion-Media.ru

Знаменитая итальянская актриса Орнелла Мути и ее дочь, певица Найке Ривелли, официально подали заявки на получение российского гражданства. Об этом Ривелли сообщила РИА «Новости».

По словам дочери 71-летней Орнеллы Мутти, решение связано с глубокой личной связью с Россией: «Мы подаем заявление на российское гражданство, чтобы чувствовать себя по-настоящему дома. У нас есть русские корни, мы не можем отречься от своего происхождения, от своей семьи и друзей».

Орнелла Мути с дочерью Найке Ривелли
Орнелла Мути с дочерью Найке РивеллиИсточник: Алексей Молчановский

Ривелли также отметила, что многие итальянцы испытывают теплые чувства к России.

«Итальянцы, которые знают историю, не забывают о ее событиях. Даже во время пандемии нас всегда поддерживали россияне», — добавила она.

Орнелла Мути (настоящее имя — Франческа Романа Ривелли) родилась в Риме 9 марта 1955 года. В России ее особенно знают и любят по культовым комедиям «Укрощение строптивого» и «Безумно влюбленный», где она блистала в дуэте с Адриано Челентано.

Ранее сообщалось, что Орнелла Мути планирует покупку дома в России.