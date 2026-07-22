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Алексей Учитель о поступлении дочери в Московскую школу кино: «Не знаю, как выдержит»

Режиссер опроверг слухи о том, что Анна Пересильд попала на курс Дарьи Мороз по блату
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Анна Пересильд и Алексей Учитель
Анна Пересильд и Алексей Учитель

Алексей Учитель прокомментировал поступление своей дочери Анны Пересильд в Московскую школу кино. Режиссер признался, что доволен ее выбором и уверен: она прошла отбор самостоятельно.

«Я очень доволен. Мне кажется, она сделала единственно правильный выбор в этом году», — сказал Учитель в разговоре с корреспондентом Super.

По словам режиссера, дочь успешно прошла все вступительные испытания и оказалась в мастерской Дарьи Мороз благодаря своим личным усилиям. Учитель также отметил, что хорошо знает Мороз и не сомневается в объективности ее решения.

«Я знаю Дарью: она из тех редких людей, которые четко понимают, чего хотят и что делают. Не думаю, что она взяла Аню только потому, что это Аня. Это не тот случай», — подчеркнул он.

Режиссер также отметил, что студентам предстоит учиться у доброжелательных, но очень требовательных людей: «Я не знаю, как Аня выдержит этот напор. Но посмотрим». 

Ранее Анна Пересильд объяснила, почему решила учиться именно у Дарьи Мороз.