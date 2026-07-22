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Кинопремию «Бриллиантовая бабочка» вручат 12 ноября в Москве

Церемония вручения «Бриллиантовой бабочки» в 2026 году состоится в Москве 12 ноября
Бриллиантовая бабочка
Бриллиантовая бабочка

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Вторая церемония вручения кинопремии «Бриллиантовая бабочка» состоится 12 ноября в Москве. Об этом со ссылкой на идейного вдохновителя Евразийской киноакадемии и кинопремии Никиту Михалкова сообщили ТАСС в Российском фонде культуры.

«Церемония вручения “Бриллиантовой бабочки” в 2026 году состоится в Москве 12 ноября. И убежден, что благодаря кинопремии в этом году мы не только откроем новые имена, но и посмотрим хорошее кино, созданное в разных странах, но говорящее на понятном всем языке — языке человеческих ценностей», — приводят в организации слова Михалкова.