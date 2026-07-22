Кинопремию «Бриллиантовая бабочка» вручат 12 ноября в Москве

«Церемония вручения “Бриллиантовой бабочки” в 2026 году состоится в Москве 12 ноября. И убежден, что благодаря кинопремии в этом году мы не только откроем новые имена, но и посмотрим хорошее кино, созданное в разных странах, но говорящее на понятном всем языке — языке человеческих ценностей», — приводят в организации слова Михалкова.