Кинопремию «Бриллиантовая бабочка» вручат 12 ноября в Москве

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Вторая церемония вручения кинопремии «Бриллиантовая бабочка» состоится 12 ноября в Москве. Об этом со ссылкой на идейного вдохновителя Евразийской киноакадемии и кинопремии Никиту Михалкова сообщили ТАСС в Российском фонде культуры.
«Церемония вручения “Бриллиантовой бабочки” в 2026 году состоится в Москве 12 ноября. И убежден, что благодаря кинопремии в этом году мы не только откроем новые имена, но и посмотрим хорошее кино, созданное в разных странах, но говорящее на понятном всем языке — языке человеческих ценностей», — приводят в организации слова Михалкова.