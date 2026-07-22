Фильм Кристофера Нолана «Одиссея» спровоцировал в Греции бурную дискуссию. Как сообщает издание Politico, недовольство местной аудитории вызвал кастинг — многие посчитали, что в картине недостаточно греческих актеров. Особенно остро публика восприняла выбор Лупиты Нионго на роль Елены Троянской.
В спор включилась министр культуры Греции Лина Мендони. Она заявила, что власти не должны вмешиваться в творческий процесс и указывать режиссерам, как трактовать мифы. При этом она подчеркнула: сам факт публичной дискуссии — уже важная часть культурного обмена.
Примечательно, что греческое правительство выделило на производство «Одиссеи» 6,5 млн евро в рамках государственной поддержки кинопроизводства.
Ранее стало известно, что Илон Маск, неоднократно критиковавший фильм Кристофера Нолана, планирует переснять «Одиссею» с помощью ИИ.