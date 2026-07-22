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Министр культуры Греции ответила на критику «Одиссеи» Нолана

Греческое правительство выделило на производство «Одиссеи» 6,5 млн евро
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Кадр из фильма «Одиссея»
Кадр из фильма «Одиссея»

Фильм Кристофера Нолана «Одиссея» спровоцировал в Греции бурную дискуссию. Как сообщает издание Politico, недовольство местной аудитории вызвал кастинг — многие посчитали, что в картине недостаточно греческих актеров. Особенно остро публика восприняла выбор Лупиты Нионго на роль Елены Троянской.

В спор включилась министр культуры Греции Лина Мендони. Она заявила, что власти не должны вмешиваться в творческий процесс и указывать режиссерам, как трактовать мифы. При этом она подчеркнула: сам факт публичной дискуссии — уже важная часть культурного обмена.

Примечательно, что греческое правительство выделило на производство «Одиссеи» 6,5 млн евро в рамках государственной поддержки кинопроизводства. 

Ранее стало известно, что Илон Маск, неоднократно критиковавший фильм Кристофера Нолана, планирует переснять «Одиссею» с помощью ИИ.