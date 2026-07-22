В спор включилась министр культуры Греции Лина Мендони. Она заявила, что власти не должны вмешиваться в творческий процесс и указывать режиссерам, как трактовать мифы. При этом она подчеркнула: сам факт публичной дискуссии — уже важная часть культурного обмена.