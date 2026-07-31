В центре внимания оказались сразу несколько крупных событий: юбилей культового «Демона», новые проекты с участием самых востребованных корейских звезд, рекордные показатели сериала «Менеджер Ким» и расставание одной из самых известных пар корейского шоу-бизнеса. Одновременно все больше обсуждений вызывает стремительное внедрение искусственного интеллекта в производство дорам — сначала в Южной Корее, а затем и в Китае, где технологии уже начали вытеснять людей из индустрии. Собрали самые важные новости июля, которые точно не стоит пропускать поклонникам корейских сериалов.