В центре внимания оказались сразу несколько крупных событий: юбилей культового «Демона», новые проекты с участием самых востребованных корейских звезд, рекордные показатели сериала «Менеджер Ким» и расставание одной из самых известных пар корейского шоу-бизнеса. Одновременно все больше обсуждений вызывает стремительное внедрение искусственного интеллекта в производство дорам — сначала в Южной Корее, а затем и в Китае, где технологии уже начали вытеснять людей из индустрии. Собрали самые важные новости июля, которые точно не стоит пропускать поклонникам корейских сериалов.
Новые дорамы и громкие анонсы
Корейские студии продолжают активно формировать расписание будущих премьер. В июле сразу несколько крупных звезд получили предложения о съемках в новых проектах, а стриминговые платформы раскрыли первые подробности долгожданных сериалов, которые уже привлекли внимание поклонников.
Чон Хэ-ин возвращается с романтической комедией
Netflix официально подтвердил премьеру романтической комедии «Чертова любовь», главные роли в которой исполнили Чон Хэ-ин и Ха ен. Режиссером проекта стал Ким Джан-хан, ранее снявший популярную дораму «Мой демон».
По сюжету бывший боксер неожиданно становится «парнем» прокурора, потерявшей память после несчастного случая. Героям предстоит жить под одной крышей, постепенно превращая вынужденное соседство в настоящую романтическую историю. Все 12 серий выйдут одновременно 7 августа.
Ли Мин-хо рассматривает новый проект
Один из самых популярных корейских актеров получил предложение сыграть главную роль в романтической комедии с рабочим названием «Виртуальная любовь».
История расскажет о суровом директоре игровой компании, который по воле случая становится участником виртуальной айдол-группы. Его секрет раскрывает обычная сотрудница офиса, давно являющаяся поклонницей этой группы. Агентство MYM Entertainment подтвердило, что предложение действительно поступило, но окончательное решение актер пока не принял.
Ким Тхэ-ри может сняться в новой фантастической дораме
Еще одним громким анонсом июля стало возможное участие Ким Тхэ-ри в экранизации популярного вебтуна «Сестра, я — королева в этой жизни».
Главная героиня после предательства самых близких людей неожиданно переносится на пятнадцать лет назад и получает шанс полностью изменить собственную судьбу. Производство проекта планируют начать в 2027 году, а сейчас идет подготовительный этап.
Самые обсуждаемые премьеры месяца
Лето оказалось богатым на громкие релизы. Одни новинки неожиданно побили рейтинговые рекорды, другие стали предметом активных обсуждений благодаря необычным сюжетным решениям и экспериментам создателей.
«Менеджер Ким» стал главным хитом года
Боевик с Со Джи-сопом продолжает удивлять рейтингами. Уже после второй серии проект преодолел отметку в 15%, а четвертый эпизод достиг впечатляющих 21,6% по данным Nielsen Korea.
Таким образом, «Менеджер Ким» стал самой рейтинговой дорамой 2026 года и вошел в тройку самых успешных сериалов в истории телеканала SBS последних лет. Несмотря на многочисленные просьбы зрителей, руководство канала пока не обсуждает второй сезон.
«Стойкий доктор» завершился неожиданным признанием
Финал медицинской романтической дорамы запомнился зрителям необычной сценой первого поцелуя главных героев.
Позже актриса Щин Е-ын рассказала, что неправильно поняла ремарку сценария. Вместо того чтобы слегка сомкнуть губы, она действительно прикусила губу Ли Джэ-ука. Создателям настолько понравилась естественная реакция актера, что сцену решили оставить без пересъемок. В итоге этот момент стал одним из самых обсуждаемых эпизодов сериала.
Возвращение культовых проектов
Ностальгия остается одним из главных трендов индустрии. В июле зрители вновь встретились с героями любимых дорам прошлых лет, а вокруг долгожданных продолжений культовых проектов снова разгорелись оживленные обсуждения.
«Демон» отметил десятилетие
Легендарная фантастическая дорама «Демон», вышедшая в 2016 году, отпраздновала десятилетний юбилей специальным проектом «"Демон" 10 лет спустя: Воссоединение».
Кон Ю, Ким Го-ын, Ли Дон-ук и Ю Ин-на отправились в путешествие по памятным местам съемок, вспомнили закулисные истории и встретились с коллегами по сериалу. Все четыре выпуска уже доступны в российских онлайн-кинотеатрах.
Судьба второго сезона «Сигнала» вновь остается неопределенной
В начале июля появились сообщения, что продолжение культового детектива выйдет уже осенью. Но телеканал tvN быстро опроверг эти сведения.
По словам представителей канала, никаких окончательных решений пока не принято. Производство второго сезона продолжает оставаться под вопросом после скандала вокруг одного из актеров проекта.
Личная жизнь звезд
За пределами съемочных площадок корейские знаменитости тоже не переставали попадать в заголовки новостей. Одни актеры объявили о важных переменах в личной жизни, а другие поделились историями, которые вызвали широкий отклик у поклонников.
Айю и Ли Джон-сок официально расстались
Одной из самых громких новостей месяца стало расставание Ли Джи-ын (Айю) и Ли Джон-сока.
Агентства артистов сообщили, что они приняли решение завершить романтические отношения, сохранив уважение друг к другу. Главной причиной вновь были названы напряженные рабочие графики, которые практически не оставляли времени на совместную жизнь.
Интересно, что поклонники восприняли эту новость довольно спокойно. Многие отметили, что звездная пара редко появлялась вместе публично, поэтому расставание стало скорее подтверждением давно ожидаемых слухов.
Чха У-мин получил травму во время съемок
Во время работы над вторым сезоном боевика «Учебная группа» актер Чха У-мин получил травмы руки и ребра.
К счастью, обследование не выявило серьезных повреждений, поэтому артист практически сразу вернулся к съемкам. Инцидент одновременно подтвердил, что его герой Пи Хан-уль вновь станет одним из центральных антагонистов нового сезона.
Ли Да-ин и Ли Сын-ги снова стали родителями
В корейском шоу-бизнесе произошло радостное событие. Актеры Ли Да-ин и Ли Сын-ги во второй раз стали родителями. Как сообщили телеканал JTBC и агентство артиста, у супругов родился сын 7 июля.
По словам представителей семьи, и мама, и новорожденный чувствуют себя хорошо. Имя мальчика звездная пара пока решила не раскрывать.
Ли Да-ин и Ли Сын-ги поженились в 2023 году, а в начале 2024-го у них родилась дочь. После появления второго ребенка актриса планирует сосредоточиться на семье и восстановлении после родов, тогда как Ли Сын-ги продолжит работу над новыми проектами.
Премии и обсуждения
Июль запомнился не только новыми сериалами, но и разговорами о наградах. Объявление престижных номинаций и спорные решения организаторов вновь заставили поклонников активно обсуждать, кто действительно заслуживал признания.
Объявлены номинанты Blue Dragon Series Awards
Организаторы одной из главных телевизионных премий Южной Кореи представили список претендентов на награды.
За звание лучшего актера поборются Ким Сон-хо, Ким У-бин, Пак Чи-хун, Пак Хэ-су и Хен Бин. Среди актрис номинированы Ко Юн-джон, Ким Го-ын, Пак По-ен, Пак Чи-хен и Щин Хе-сон.
На победу в категории «Лучшая дорама» претендуют:
Церемония награждения пройдет 31 июля.
Отсутствие Лим Джи-ен вызвало споры
После церемонии SBS зрители активно обсуждали отсутствие среди награжденных Лим Джи-ен, сыгравшей главную роль в романтической комедии «Дивный новый мир».
По мнению многих поклонников, ее персонаж стал главным украшением проекта, поэтому решение организаторов вызвало вопросы. Пока ни телеканал, ни сама актриса ситуацию не комментировали.
Искусственный интеллект меняет индустрию
Технологии все заметнее влияют на производство азиатских сериалов. Пока Южная Корея делает первые шаги в использовании искусственного интеллекта для создания отдельных сцен, Китай уже демонстрирует, насколько радикально ИИ способен изменить всю индустрию и поставить под вопрос будущее традиционного кинопроизводства.
Южная Корея впервые полностью доверила сцену нейросети
Одним из самых обсуждаемых технологических событий месяца стала дорама «Менеджер Ким».
Оказалось, что масштабная экшен-сцена во второй серии была практически полностью создана искусственным интеллектом при помощи платформы AICRON. Создатели использовали ИИ для генерации изображения, а черно-белый фильтр помог скрыть характерные особенности нейросетевого видео.
Такой подход позволил значительно сократить бюджет и отказаться от сложных съемок с каскадерами.
Китай уже делает ставку на ИИ вместо людей
Еще более радикальные изменения происходят в Китае. По данным отраслевых исследований, в первом квартале 2026 года более 95% новых вертикальных микродорам были созданы с использованием искусственного интеллекта.
Многие студии практически отказались от традиционных съемок, существенно сократили расходы на актеров, операторов и съемочные группы. Сейчас китайские платформы ежемесячно выпускают около 50 тысяч сгенерированных ИИ проектов.
Подобные изменения вызывают серьезные дискуссии далеко за пределами Азии. Если сегодня нейросети способны создавать отдельные сцены, то уже завтра они могут стать полноценным инструментом производства сериалов. Пока Южная Корея лишь осторожно экспериментирует с новыми технологиями, Китай фактически демонстрирует, каким может стать будущее индустрии, если искусственный интеллект окончательно выйдет на первый план.