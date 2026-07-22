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Джейкоб Элорди рассказал, как провел два дня в гробу со змеей на съемках

Рептилия оказалась очень дружелюбной
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Джейкоб Элорди
Джейкоб ЭлордиИсточник: Legion-Media.ru

Джейкоб Элорди поделился тем, что ему пришлось пережить во время съемок третьего сезона сериала «Эйфория». На шоу «Джимми Киммел в прямом эфире» актер отметил, что сцена с погребением заживо потребовала от него двух суток в гробу — в компании живой змеи, сообщает Variety.

По сюжету сериала, героя Элорди, Нейта Джейкобса, хоронят заживо из-за долга перед криминальным авторитетом. В ящик проникает змея, и Нейт погибает от ее укуса.

Элорди признался, что создатель проекта Сэм Левинсон будто специально решил его «помучить»: «Шесть недель меня просто избивал семифутовый парень. Я все это время просто убегал».

Джейкоб Элорди
Джейкоб ЭлордиИсточник: Legion-Media.ru

В течение дальнейших съемок Элорди пришлось провести запертым в гробу целых два дня.

«А потом Сэм положил в гроб змею», — поделился актер.

Впрочем, по словам Элорди, рептилия оказалась на удивление сонной и дружелюбной.

«У нее был очень приятный характер. Она была очень послушной и очень сонной... Так что я как бы подталкивал ее, пытаясь заставить проявить активность и разыграть сцену, потому что она должна была быть угрожающей. Но она была как маленькая собачка — просто продолжала сворачиваться калачиком у моих ног», — вспомнил актер.

Ранее 29-летнего Джейкоба Элорди назвали слишком популярным для роли Джеймса Бонда.