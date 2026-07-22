«У нее был очень приятный характер. Она была очень послушной и очень сонной... Так что я как бы подталкивал ее, пытаясь заставить проявить активность и разыграть сцену, потому что она должна была быть угрожающей. Но она была как маленькая собачка — просто продолжала сворачиваться калачиком у моих ног», — вспомнил актер.