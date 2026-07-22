Энн Хэтэуэй уже много лет считается одной из самых востребованных актрис Голливуда, но после рождения детей семья стала для нее главным приоритетом. Звезда тщательно оберегает личную жизнь наследников, практически не показывает их публике и редко говорит о них в интервью. При этом каждое ее откровение позволяет лучше понять, какой матерью она стала и как изменилась после появления детей. Рассказываем, сколько детей у Энн Хэтэуэй, что известно о ее сыновьях и почему новость о третьей беременности стала одной из самых обсуждаемых в 2026 году.