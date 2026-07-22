Энн Хэтэуэй уже много лет считается одной из самых востребованных актрис Голливуда, но после рождения детей семья стала для нее главным приоритетом. Звезда тщательно оберегает личную жизнь наследников, практически не показывает их публике и редко говорит о них в интервью. При этом каждое ее откровение позволяет лучше понять, какой матерью она стала и как изменилась после появления детей. Рассказываем, сколько детей у Энн Хэтэуэй, что известно о ее сыновьях и почему новость о третьей беременности стала одной из самых обсуждаемых в 2026 году.
Сколько детей у Энн Хэтэуэй
Энн Хэтэуэй состоит в браке с актером, продюсером и дизайнером ювелирных украшений Адамом Шульманом с 2012 года. Их союз считается одним из самых крепких в Голливуде. Супруги воспитывают двоих сыновей и всегда старались ограждать детей от повышенного внимания прессы.
Актриса неоднократно признавалась, что путь к материнству оказался гораздо сложнее, чем многие думают. В 2015 году она пережила выкидыш, а позже открыто рассказала о своих переживаниях, чтобы поддержать женщин, столкнувшихся с подобной ситуацией. По словам Хэтэуэй, обе успешные беременности дались ей непросто, поэтому рождение каждого ребенка она считает настоящим чудом.
Джонатан
Первенец Энн Хэтэуэй и Адама Шульмана — Джонатан Роузбэнкс Шульман. Он родился 24 марта 2016 года, сейчас ему 10 лет.
После рождения сына актриса признавалась, что материнство полностью изменило ее отношение к жизни. Она стала спокойнее, увереннее в себе и перестала переживать из-за мелочей. Хэтэуэй рассказывала, что теперь каждое ее утро начинается с простых вопросов: здоров ли ребенок, хорошо ли он себя чувствует, счастлив ли он. Если на все ответы положительные, день уже можно считать удачным.
Джонатан практически не появляется на публике. Энн сознательно отказалась публиковать фотографии сына в социальных сетях. По ее словам, однажды она разместила снимок, где был виден лишь затылок мальчика, но почти сразу пожалела об этом, почувствовав, что нарушила право ребенка на личную жизнь.
Известно, что Джонатан любит мультфильм «Король Лев» и франшизу «Тачки». Во время одного из Хэллоуинов он нарядился Молнией МакКуином, а позже увлекся образом Симбы. При этом саму Энн сын однажды попросил не петь обычным голосом, разрешив исполнять песни только в образе смешного британского Зазу.
Джек
Второй сын актрисы — Джек Шульман, который появился на свет в ноябре 2019 года. Сейчас мальчику 6 лет.
Беременность Джеком также далась Энн Хэтэуэй нелегко. Позже она рассказывала, что долго не могла забеременеть и прекрасно понимает женщин, которым приходится сталкиваться с бесплодием и потерями. Поэтому после рождения второго сына актриса решила открыто говорить о собственном опыте.
Первые недели после родов запомнились Энн не только заботами о малыше, но и забавными семейными историями. Например, супругам посоветовали заранее познакомить домашних собак с новорожденным при помощи детской шапочки, сохранившей запах ребенка. Но пес по кличке Кеноби вместо трогательной встречи просто утащил шапочку и попытался ее разорвать. Позже собаки все же привыкли к новому члену семьи и стали настоящими защитниками мальчика.
По словам актрисы, после рождения второго сына она окончательно перестала стремиться быть идеальной матерью. Вместо этого Хэтэуэй научилась относиться к себе с большим пониманием и не испытывать постоянного чувства вины.
Третья беременность Энн Хэтэуэй
Летом 2026 года Энн Хэтэуэй официально объявила, что ждет третьего ребенка. Радостной новостью она поделилась в социальных сетях, опубликовав видео с заметно округлившимся животом и короткой подписью: «Малыш, я твоя».
Будущим отцом ребенка вновь станет Адам Шульман, с которым актриса вместе уже более четырнадцати лет. Пол будущего малыша супруги пока не раскрывают.
Новость стала неожиданностью для поклонников, поскольку еще совсем недавно Хэтэуэй активно участвовала в промотуре фильма «Дьявол носит Prada 2», посещала светские мероприятия и появлялась на красных дорожках в облегающих нарядах, не выдававших ее положения. Как позже рассказал источник из окружения семьи, актриса сознательно откладывала объявление о беременности, чтобы внимание публики было сосредоточено на новом фильме, а не на ее личной жизни.
Сама Энн призналась, что была удивлена наступившей беременностью в 43 года. По ее словам, супруги понимали, к чему могут привести их планы, но все равно были поражены, что все получилось. При этом актриса подчеркнула, что прекрасно осознает, насколько многим людям путь к родительству дается значительно тяжелее, поэтому считает себя невероятно счастливой.