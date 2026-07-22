Дженнифер Гарнер и Джуди Грир встретились на съемочной площадке перезапуска культовой романтической комедии «Из 13 в 30» — спустя 22 года после выхода оригинала. Актрис заметили на съемках в Санта-Монике вместе с Эмили Бейдер, исполняющей главную роль в сиквеле.
По кадрам с площадки можно предположить, что Гарнер и Грир возвращаются к своим ролям Дженны Ринк и Люси Уайман. Ранее сообщалось, что Гарнер участвует в проекте лишь как исполнительный продюсер.
Сюжет новых «Из 13 в 30» держится в секрете, а студия Netflix, где выйдет лента, пока официально не подтвердила участие актрис.
Режиссером перезапуска стал Бретт Хейли. Также в картине заняты Логан Лерман, Джессика Альба, Тейлор Ортега, Тим Медоуз и Дэн Букатински.
По сюжету оригинального фильма «Из 13 в 30», 13-летняя Дженна считает себя гадким утенком и мечтает поскорее стать взрослой. На день рождения она загадывает желание с помощью волшебной пыльцы — и просыпается 30-летней женщиной.
Новая лента выйдет не раньше 2027 года.
Ранее Дженнифер Гарнер рассказала, как развод повлиял на ее карьеру.