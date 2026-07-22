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Звезды фильма «Из 13 в 30» встретились на съемках перезапуска спустя 22 года

Дженнифер Гарнер и Джуди Грир воссоединились
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Дженнифер Гарнер и Джуди Грир
Дженнифер Гарнер и Джуди ГрирИсточник: Legion-Media.ru

Дженнифер Гарнер и Джуди Грир встретились на съемочной площадке перезапуска культовой романтической комедии «Из 13 в 30» — спустя 22 года после выхода оригинала. Актрис заметили на съемках в Санта-Монике вместе с Эмили Бейдер, исполняющей главную роль в сиквеле.

По кадрам с площадки можно предположить, что Гарнер и Грир возвращаются к своим ролям Дженны Ринк и Люси Уайман. Ранее сообщалось, что Гарнер участвует в проекте лишь как исполнительный продюсер.

Джуди Грир, Эмили Бейдер и Дженнифер Гарнер
Джуди Грир, Эмили Бейдер и Дженнифер ГарнерИсточник: Legion-Media.ru

Сюжет новых «Из 13 в 30» держится в секрете, а студия Netflix, где выйдет лента, пока официально не подтвердила участие актрис.

Режиссером перезапуска стал Бретт Хейли. Также в картине заняты Логан Лерман, Джессика Альба, Тейлор Ортега, Тим Медоуз и Дэн Букатински.

По сюжету оригинального фильма «Из 13 в 30», 13-летняя Дженна считает себя гадким утенком и мечтает поскорее стать взрослой. На день рождения она загадывает желание с помощью волшебной пыльцы — и просыпается 30-летней женщиной.

Новая лента выйдет не раньше 2027 года.

Ранее Дженнифер Гарнер рассказала, как развод повлиял на ее карьеру.