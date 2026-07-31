После рождения детей звезда «Трансформеров» не раз признавалась, что материнство стало для нее главным приоритетом. Несмотря на плотный рабочий график, Фокс старается проводить с детьми как можно больше времени и тщательно оберегает их от чрезмерного внимания прессы. При этом вокруг воспитания наследников актрисы регулярно возникают обсуждения — от необычного подхода к самовыражению детей до сложных отношений с бывшими партнерами. Рассказываем, сколько детей у Меган Фокс и что о них известно.