После рождения детей звезда «Трансформеров» не раз признавалась, что материнство стало для нее главным приоритетом. Несмотря на плотный рабочий график, Фокс старается проводить с детьми как можно больше времени и тщательно оберегает их от чрезмерного внимания прессы. При этом вокруг воспитания наследников актрисы регулярно возникают обсуждения — от необычного подхода к самовыражению детей до сложных отношений с бывшими партнерами. Рассказываем, сколько детей у Меган Фокс и что о них известно.
Сколько детей у Меган Фокс и Брайана Остина Грина
С актером Брайаном Остином Грином Меган Фокс познакомилась в 2004 году. Спустя несколько лет отношений пара сыграла свадьбу — в июне 2010 года. За время брака у супругов родились трое сыновей.
Даже после развода в 2020 году Меган и Брайан сохранили нормальные отношения ради детей и продолжают совместно участвовать в их воспитании. Грин неоднократно подчеркивал, что для него благополучие сыновей всегда остается важнее любых разногласий с бывшей супругой.
Ноа Шеннон Грин
Старший сын пары — Ноа Шеннон Грин, родившийся 27 сентября 2012 года. Сейчас ему 13 лет.
Ноа чаще всего оказывается в центре внимания СМИ. Еще в раннем возрасте мальчик начал выбирать яркую одежду и платья, что вызвало бурные дискуссии в интернете. Меган Фокс всегда защищала сына от критики, подчеркивая, что дети должны свободно выражать себя и не бояться общественного осуждения.
По словам актрисы, Ноа отличается творческим характером и очень чувствителен к мнению окружающих. Она рассказывала, что сын иногда переживает из-за негативных комментариев в сети, поэтому родители стараются максимально ограждать его от токсичной реакции публики.
Бодхи Рэнсом Грин
Второй сын супругов — Бодхи Рэнсом Грин. Он появился на свет 12 февраля 2014 года и сейчас ему 12 лет.
О Бодхи известно значительно меньше, чем о его старшем брате. Родители практически не рассказывают о его жизни и редко публикуют фотографии. По словам Меган, каждый из ее детей обладает совершенно разным характером, поэтому она старается учитывать индивидуальные особенности каждого сына и не сравнивать их между собой.
Джорни Ривер Грин
Младший сын Меган Фокс и Брайана Остина Грина — Джорни Ривер Грин, родившийся 4 августа 2016 года. Сейчас мальчику 9 лет.
Его появление на свет стало неожиданностью для поклонников. Незадолго до рождения ребенка Меган уже подала документы на развод, но вскоре стало известно о беременности. Хотя супругам тогда удалось ненадолго сохранить отношения, спустя несколько лет они окончательно расстались.
По словам актрисы, все трое сыновей остаются очень дружны между собой, а она старается создавать для них спокойную семейную атмосферу, несмотря на изменения в личной жизни.
Сколько детей и Меган Фокс и Колсона Бэйкера
После расставания с Брайаном Остином Грином Меган начала отношения с музыкантом Колсоном Бэйкером, более известным под сценическим именем Machine Gun Kelly. Их роман развивался бурно: помолвка, многочисленные примирения и расставания, а также трагедия в виде выкидыша, о котором актриса впервые откровенно рассказала в своей книге стихов.
Несмотря на непростые отношения, в марте 2025 года у пары родился общий ребенок. К моменту появления малышки на свет родители уже не состояли в отношениях и договорились сосредоточиться на совместном воспитании дочери.
Сага Блейд Фокс-Бэйкер
Сага Блейд Фокс-Бэйкер родилась 27 марта 2025 года. Сейчас девочке 1 год.
Имя дочери родители раскрыли лишь спустя несколько месяцев после рождения. По словам Колсона Бэйкера, слово Saga («сага») символизирует долгий путь, который им пришлось пройти до появления ребенка. Музыкант называл историю рождения дочери «эпической историей любви, боли и настоящего волшебства».
Во время беременности Меган пара пыталась наладить отношения, но вскоре после рождения девочки окончательно расстались. Бэйкер неоднократно заявлял, что считает Фокс прекрасной матерью и намерен активно участвовать в воспитании дочери.
В 2026 году СМИ сообщили о новом конфликте между бывшими возлюбленными. По данным инсайдеров, Меган была недовольна тем, что музыкант начал публиковать фотографии Саги в социальных сетях, хотя ранее родители договорились не показывать ребенка публике. Это, как утверждают источники, стало одной из причин окончательного прекращения их общения.
Сегодня Меган Фокс продолжает придерживаться прежней позиции: она считает, что дети должны расти вдали от чрезмерного внимания общественности и самостоятельно решать, насколько публичной станет их жизнь в будущем.