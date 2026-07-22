Юлия Снигирь поддержала 17-летнюю Анну Пересильд, столкнувшуюся с критикой после поступления в Московскую школу кино. Актриса ответила пользователям, которые утверждали, что дочь Юлии Пересильд стала студенткой благодаря известным родителям.
«На мой взгляд, свою несостоятельность (лень, отсутствие таланта, ума) легче всего объяснить социальной несправедливостью. Так спится спокойнее», — написала Снигирь в комментариях под публикацией Юлии Пересильд в защиту дочери.
О поступлении Анны Пересильд на курс Дарьи Мороз стало известно 21 июля. После этого в сети появились предположения, что юная звезда могла пройти отбор благодаря связям. Однако сама Мороз заявила, что девушка проходила вступительные испытания, как и остальные абитуриенты.
Сама Анна Пересильд объяснила, что решила учиться у Мороз, поскольку увидела в ней «своего» мастера.