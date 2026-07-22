О поступлении Анны Пересильд на курс Дарьи Мороз стало известно 21 июля. После этого в сети появились предположения, что юная звезда могла пройти отбор благодаря связям. Однако сама Мороз заявила, что девушка проходила вступительные испытания, как и остальные абитуриенты.