Впервые зрители познакомились с Конструктором в 2004 году, и с тех пор франшиза выросла в одну из самых успешных хоррор-серий в истории кино. За годы существования она получила десять полнометражных фильмов, спин-офф и сложную внутреннюю хронологию, из-за которой новички часто не понимают, с чего начинать просмотр. Несмотря на то что события развиваются не в том порядке, в каком выходили фильмы, знакомиться с серией лучше именно по дате релиза. Такой вариант позволяет сохранить главную интригу франшизы и не испортить впечатление многочисленными сюжетными поворотами. Ниже — все фильмы «Пилы» по порядку выхода с объяснением их места в общей истории.
1. «Пила: Игра на выживание» (2004)
С этой картины началась одна из самых известных хоррор-франшиз XXI века. Молодые режиссер Джеймс Ван и сценарист Ли Уоннелл сначала сняли семиминутную короткометражку стоимостью около 5 тысяч долларов. Она настолько впечатлила продюсеров, что авторы получили возможность создать полнометражную версию с бюджетом всего 1,2 миллиона долларов.
По сюжету фотограф Адам Стэнхайт (Ли Уоннелл) и доктор Лоуренс Гордон (Кэри Элвес) приходят в себя в заброшенной ванной комнате, прикованные цепями к трубам. Между ними лежит труп неизвестного человека, а рядом находятся кассеты с инструкциями загадочного маньяка по прозвищу Конструктор. Доктору предстоит убить своего соседа по несчастью, иначе погибнет его семья.
Большая часть фильма постепенно раскрывает личность преступника и знакомит зрителей с его философией. Джон Крамер (Тобин Белл) не считает себя убийцей: он убежден, что лишь заставляет людей ценить собственную жизнь. Финальный сюжетный поворот, когда «труп» в центре комнаты неожиданно поднимается с пола, до сих пор считается одним из самых шокирующих в истории жанра.
Первая «Пила» задала ключевые элементы всей серии: куклу Билли, музыкальную тему Hello Zepp, моральные испытания и знаменитые ловушки Конструктора.
2. «Пила 2» (2005)
Успех оригинального фильма оказался настолько впечатляющим, что продолжение появилось уже через год. Режиссерское кресло занял Даррен Линн Боусман, а сама франшиза стала значительно масштабнее.
Главным героем становится детектив Эрик Мэтьюс (Донни Уолберг), который выходит на след Конструктора. Маньяк добровольно сдается полиции, но сообщает, что в этот момент восемь человек проходят смертельную игру в доме, наполненном нервно-паралитическим газом. Среди пленников находится и сын самого детектива.
Пока полицейские пытаются вычислить местонахождение дома, Эрик беседует с Джоном Крамером, постепенно понимая, что испытание на самом деле предназначено ему. Финал вновь полностью переворачивает восприятие происходящего: оказывается, зрители наблюдали запись уже завершившихся событий, а сын детектива все это время находился совсем рядом.
Кроме того, здесь раскрывается первая ученица Конструктора — Аманда Янг (Шоуни Смит).
3. «Пила 3» (2006)
Третья часть показывает последние дни жизни Джона Крамера, который стремительно умирает от рака мозга. Чтобы сохранить ему жизнь, Аманда похищает врача Линн Денлон (Бахар Сумех) и заставляет ее провести сложную операцию.
Одновременно разворачивается очередная игра Конструктора. Ее участник — мужчина по имени Джефф (Энгус МакФадьен), который никак не может смириться со смертью своего сына. Испытания заставляют героя сделать выбор между местью и прощением.
Фильм становится одним из самых эмоциональных в серии, поскольку впервые подробно раскрывает отношения Джона и Аманды. Здесь погибают сразу несколько ключевых персонажей франшизы, включая самого Конструктора. Но его смерть вовсе не означает конец истории.
4. «Пила 4» (2007)
Несмотря на гибель Джона Крамера, его игры продолжаются. Уже во время вскрытия тела полиция обнаруживает очередное послание, из которого становится ясно: Конструктор заранее подготовил новый план.
Главным участником испытаний становится детектив Ригг (Лайрик Бент), а параллельно зрители узнают трагическую историю жены Крамера — Джилл Так (Бетси Расселл). В этой части объясняется, почему Джон окончательно превратился в беспощадного организатора смертельных игр.
Финал приносит еще одно большое открытие: оказывается, у Конструктора существовал еще один ученик — детектив Марк Хоффман (Костас Мэндилор).
Любопытно, что события третьей и четвертой частей происходят практически одновременно, поэтому многие сцены неожиданно получают новое значение.
5. «Пила 5» (2008)
После смерти Крамера именно Марк Хоффман становится главным наследником его дела. И зрители узнают, что детектив пришел к Конструктору вовсе не добровольно.
Во флешбеках показывается, как Джон разоблачает Хоффмана, который самостоятельно устраивал расправы, маскируя убийства под действия маньяка. Вместо наказания Крамер делает его своим учеником.
В настоящем времени Хоффман организует новую игру для пяти незнакомцев. Главная идея испытаний заключается в сотрудничестве, но участники этого долго не понимают, из-за чего большинство из них погибает.
Параллельно агент ФБР Питер Страм (Скотт Паттерсон) постепенно выходит на след настоящего преемника Конструктора. Их противостояние заканчивается одной из самых эффектных ловушек серии — комнатой со сдвигающимися стенами.
6. «Пила 6» (2009)
Шестой фильм многие поклонники считают одним из самых сильных после оригинала. В центре сюжета оказывается страховой агент Уильям Истон (Питер Аутербридж), который годами отказывал тяжелобольным людям в медицинской страховке.
Когда-то именно его решение лишило Джона Крамера последнего шанса на дорогостоящее лечение. Теперь Конструктор заставляет Истона лично принимать решения о том, кто достоин жить, а кто — умереть.
Одновременно полиция начинает подозревать Марка Хоффмана, хотя тот продолжает умело заметать следы. Финал становится отправной точкой для заключительной главы оригинальной истории.
7. «Пила 3D» (2010)
Седьмой фильм завершает сюжетную линию, начатую еще в первой части.
Главным героем становится Бобби Даген (Шон Патрик Флэнери) — человек, который сделал карьеру на ложной истории о том, что когда-то сумел пережить испытания Конструктора. Теперь ему предстоит пройти настоящие смертельные ловушки.
Главный сюрприз картины — возвращение доктора Лоуренса Гордона. Выясняется, что после событий первой части он стал еще одним тайным последователем Джона Крамера. Финальная сцена в знаменитой ванной комнате эффектно завершает многолетнюю историю Хоффмана.
8. «Пила 8» (2017)
После семилетнего перерыва франшиза получила полноценное продолжение.
По сюжету в городе снова появляются жертвы, погибающие по почерку Конструктора, хотя Джон Крамер давно мертв. Полиция пытается понять, кто скрывается за новыми преступлениями.
Развязка объясняет, что зрители наблюдали сразу две временные линии. Испытания в сарае происходили задолго до событий первой «Пилы», а новым последователем оказывается патологоанатом Логан Нельсон (Мэтт Пассмор), который когда-то сам участвовал в одной из первых игр Конструктора.
9. «Пила: Спираль» (2021)
Этот фильм представляет собой самостоятельный спин-офф франшизы.
Главный герой — детектив Зик Бэнкс, которого играет Крис Рок. Вместе с новым напарником он расследует серию убийств полицейских, напоминающих почерк Конструктора.
Вскоре выясняется, что за преступлениями стоит совершенно другой человек. Новый убийца вдохновляется идеями Джона Крамера, но использует их исключительно для борьбы с коррупцией внутри полиции.
Хотя фильм связан с общей вселенной, его сюжет практически не пересекается с историей оригинальной серии.
10. «Пила Х» (2023)
Десятая часть неожиданно стала приквелом и заняла особое место во внутренней хронологии франшизы.
События происходят между первой и второй частями. Джон Крамер узнает о якобы революционном методе лечения рака и отправляется в Мексику. Вскоре становится ясно, что вся клиника — лишь мошенническая схема, обманывающая смертельно больных людей.
Обманутый Конструктор устраивает для преступников собственную игру. В фильме вновь появляются Джон Крамер и Аманда Янг, а сама история позволяет глубже понять философию главного антагониста.
«Пила X» получила самые высокие оценки критиков среди последних фильмов серии и показала, что спустя почти двадцать лет франшиза по-прежнему способна удивлять зрителей.