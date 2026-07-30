Впервые зрители познакомились с Конструктором в 2004 году, и с тех пор франшиза выросла в одну из самых успешных хоррор-серий в истории кино. За годы существования она получила десять полнометражных фильмов, спин-офф и сложную внутреннюю хронологию, из-за которой новички часто не понимают, с чего начинать просмотр. Несмотря на то что события развиваются не в том порядке, в каком выходили фильмы, знакомиться с серией лучше именно по дате релиза. Такой вариант позволяет сохранить главную интригу франшизы и не испортить впечатление многочисленными сюжетными поворотами. Ниже — все фильмы «Пилы» по порядку выхода с объяснением их места в общей истории.