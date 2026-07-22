Журналистка также сравнила себя с Галич: «Для меня это очень сложное решение, а для тебя — довольно легкое. Потому что три года, и у тебя в одном браке ребенок, вы сейчас чуть меньше трех лет в браке — и снова ребенок. Это прекрасно, но имеется в виду, что для тебя это простой шаг: ты любишь человека и готова сразу рожать».