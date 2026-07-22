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Ксения Собчак объяснила, почему у них с Константином Богомоловым нет детей

44-летняя журналистка призналась, что пока не готова снова рожать
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Константин Богомолов и Ксения Собчак
Константин Богомолов и Ксения Собчак

Ксения Собчак рассказала, почему они с мужем Константином Богомоловым пока не родили общего ребенка. На этот вопрос журналистка ответила в новом выпуске своего VK-шоу «Что о тебе думают?», гостьей которого стала Ида Галич.

Галич спросила, по какой причине у звездной пары до сих пор нет наследника, а Собчак объяснила, что рождение детей для нее — слишком серьезный шаг.

«По разным причинам, скажем так. Но в любом случае для меня психологически это очень сложное решение», — сказала журналистка.

Константин Богомолов и Ксения Собчак / фото: соцсети
Константин Богомолов и Ксения Собчак / фото: соцсети

Собчак отметила, что сын Платон появился только спустя несколько лет после свадьбы с Максимом Виторганом.

Журналистка также сравнила себя с Галич: «Для меня это очень сложное решение, а для тебя — довольно легкое. Потому что три года, и у тебя в одном браке ребенок, вы сейчас чуть меньше трех лет в браке — и снова ребенок. Это прекрасно, но имеется в виду, что для тебя это простой шаг: ты любишь человека и готова сразу рожать».

У Собчак есть девятилетний сын Платон от первого брака с актером Максимом Виторганом. Константин Богомолов воспитывает 15-летнюю дочь Анну, которая родилась в браке режиссера с актрисой Дарьей Мороз.

Ранее Ксения Собчак поделилась фото с популярным футболистом Эрлингом Холландом.