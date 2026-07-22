Розанова назвала самостоятельность главным правилом жизни

«Одно правило жизни? Я, наверное, скажу так: сама-сама-сама. Я и в детстве часто говорила, что я сама все сделаю, что мне вообще никто не нужен, и я сама всего добьюсь. Я не привыкла к слезам и помощи со стороны, хочется, чтобы все было по честному», — сказала она.