Розанова назвала самостоятельность главным правилом жизни

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Народная артистка РФ Ирина Розанова считает самостоятельность главным принципом, которому и сама следует на протяжении всей жизни. Об этом актриса рассказала ТАСС.
22 июля актрисе исполняется 65 лет.
«Одно правило жизни? Я, наверное, скажу так: сама-сама-сама. Я и в детстве часто говорила, что я сама все сделаю, что мне вообще никто не нужен, и я сама всего добьюсь. Я не привыкла к слезам и помощи со стороны, хочется, чтобы все было по честному», — сказала она.
Розанова подчеркнула, что ее профессиональный путь не зависел от личных отношений и творческих союзов. «Я говорю, что никогда не была за мужем. Это смешно, потому что да, печати [в паспорте] были, но я не была за мужем и никогда не работала с их подачи», — рассказала артистка.
По ее словам, привычка самостоятельно преодолевать трудности помогает не только справляться с собственными проблемами, но и поддерживать близких. «Меня это держит и поддерживает — выбираться [из жизненных ситуаций] самой. Мы должны помогать во всем сами себе, чтобы помочь другим», — пояснила Розанова.
При этом актриса отметила, что на протяжении жизни ей повезло встречать людей, которые были готовы бескорыстно прийти на помощь. «Помощники есть, и, конечно, мне помогали. Мне вообще везет на хороших людей в жизни — они помогали мне без всяких денег», — заключила она.