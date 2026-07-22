Американские блогеры из команды FullSquad повторили знаменитый древнегреческий трюк, чтобы попасть на сеанс фильма Кристофера Нолана «Одиссея» в кинотеатре бесплатно. Для этого они смастерили картонного троянского коня на колесах.
Двое участников спрятались внутри конструкции, а третий — в костюме греческого воина — повез тележку в кинотеатр. Эта акция отсылала к поэме Гомера, где ахейские воины проникли в неприступную Трою, спрятавшись внутри деревянного коня.
У входа в здание блогеров попытался остановить охранник, однако со второй попытки им удалось пройти контроль, предъявив всего один билет. Но когда «греческий воин» поспешил к залу, вся конструкция рухнула прямо в коридоре.
Подошедший охранник объяснил, что пройти в зал с таким «реквизитом» и всего по одному билету невозможно — хотя признал, что поклонники «Одиссеи» проделали хорошую работу. Весь процесс блогеры сняли на видео, которое быстро разлетелась по соцсетям.
Напомним, троянский конь стал одним из главных маркетинговых символов «Одиссеи». На премьере в Лондоне компания Universal установила на красной дорожке почти 12-метровую копию троянского коня весом более 1,6 тонны. Также статуя троянского коня появилась на пляже в Майами-Бич — на открытии присутствовали актеры Мэтт Дэймон и Джон Легуизамо.
Ранее стало известно, что Илон Маск планирует переснять «Одиссею» с помощью ИИ.