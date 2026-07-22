Илон Маск анонсировал создание полнометражного фильма по мотивам поэмы Гомера «Одиссея» — его снимет нейросеть Grok Imagine, разработанная стартапом миллиардера xAI. Об этом предприниматель сообщил 21 июля в соцсети X.
«До конца этого года Grok Imagine создаст полнометражный фильм по „Одиссее“, который будет исторически точным и верным художественному стилю Гомера», — написал Маск.
Никаких дополнительных подробностей о будущем фильме Маск пока не раскрыл.
Ранее бизнесмен неоднократно высказывал недовольство нашумевшей экранизацией Кристофера Нолана. Одна из главных претензий была связана с кастингом — в частности, с выбором актрисы Лупиты Нионго на роль Елены Троянской. Кроме того, Маск отмечал, что «Кристофер Нолан осквернил Гомера».
Мировая премьера «Одиссеи» Нолана состоялась 16 июля. В картине снялись Мэтт Дэймон, Том Холланд, Энн Хэтэуэй, Роберт Паттинсон, Зендая и Шарлиз Терон. За первый уикенд фильм собрал $264 млн в мировом прокате при бюджете $250 млн — это лучший старт в режиссерской карьере Нолана.