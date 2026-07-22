Ранее бизнесмен неоднократно высказывал недовольство нашумевшей экранизацией Кристофера Нолана. Одна из главных претензий была связана с кастингом — в частности, с выбором актрисы Лупиты Нионго на роль Елены Троянской. Кроме того, Маск отмечал, что «Кристофер Нолан осквернил Гомера».