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Анна Пересильд объяснила, почему решила учиться у Дарьи Мороз

17-летняя актриса поступила в Московскую школу кино на актерский курс Мороз
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Анна Пересильд
Анна Пересильд

Анна Пересильд, которая досрочно окончила школу ради учебы в театральном вузе, решила поступать в актерскую мастерскую Дарьи Мороз в Московской школе кино. В разговоре с корреспондентом Super 17-летняя актриса объяснила свой выбор.

По словам Пересильд, она ориентировалась не на имя преподавателя, а на личное ощущение, что нашла «своего» мастера.

«Я поняла, что это мой человек. Есть такое понятие — найти своего мастера. Я приходила к разным мастерам: это просто мэтч либо не мэтч. Это не значит, что кто-то плохой, а кто-то хороший. Просто случается какое-то невероятное совпадение. И с Дашей оно у нас произошло», — сказала звезда.

Сама Мороз ранее тоже высказалсь о поступлении Пересильд на ее актерский курс. Она подчеркнула, что на вступительных испытаниях актриса показала «блестящий результат» и, к тому же, обладает талантом.