«Я поняла, что это мой человек. Есть такое понятие — найти своего мастера. Я приходила к разным мастерам: это просто мэтч либо не мэтч. Это не значит, что кто-то плохой, а кто-то хороший. Просто случается какое-то невероятное совпадение. И с Дашей оно у нас произошло», — сказала звезда.