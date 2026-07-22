Анна Пересильд, которая досрочно окончила школу ради учебы в театральном вузе, решила поступать в актерскую мастерскую Дарьи Мороз в Московской школе кино. В разговоре с корреспондентом Super 17-летняя актриса объяснила свой выбор.
По словам Пересильд, она ориентировалась не на имя преподавателя, а на личное ощущение, что нашла «своего» мастера.
«Я поняла, что это мой человек. Есть такое понятие — найти своего мастера. Я приходила к разным мастерам: это просто мэтч либо не мэтч. Это не значит, что кто-то плохой, а кто-то хороший. Просто случается какое-то невероятное совпадение. И с Дашей оно у нас произошло», — сказала звезда.
Сама Мороз ранее тоже высказалсь о поступлении Пересильд на ее актерский курс. Она подчеркнула, что на вступительных испытаниях актриса показала «блестящий результат» и, к тому же, обладает талантом.