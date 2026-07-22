Баста сыграет полицейского Добрыню в сказочном фильме от режиссера «Буратино»

В августе 2026 года стартуют съемки фильма «Хрум» — полнометражного фэнтези, в основу которого положен проект Детского радио «ХРУМ или Сказочный детектив».
Главные роли в картине исполнят Ангелина Стречина («Любовь Советского Союза») и юные артисты Мирон Проворов («Маша и Медведи») и Сильвия Дадалян («Оливье и роботы»). В проекте также примет участие музыкант и продюсер Василий Вакуленко — Баста озвучит роль сказочного полицейского Добрыни.
Режиссером фильма «Хрум» назначен Игорь Волошин, постановщик таких масштабных семейных фильмов-сказок, как «Буратино» и «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича». Сценарий написал Петр Воскресенский.
Производством фэнтези-детектива занимаются «Газпром-Медиа Холдинг» и «Первый канал». Соинвесторами и дистрибьюторами ленты также стали кинокомпания «Централ Партнершип» (ЦПШ) и радиохолдинг ГПМ Радио.
Картина станет киноадаптацией аудиосериала «ХРУМ или Сказочный детектив», идущего в эфире Детского радио с 2016 года. Кроме того, проект существует в виде четырех художественных книг и трех театральных спектаклей.
Дата выхода фильма «Хрум» в прокат намечена на осень 2027 года.