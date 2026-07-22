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Баста сыграет полицейского Добрыню в сказочном фильме от режиссера «Буратино»

Музыкант примет участие в озвучивании нового семейного фэнтези-фильма «Хрум»
Баста
БастаИсточник: кадр из телешоу «Голос» (13 сезон)

В августе 2026 года стартуют съемки фильма «Хрум» — полнометражного фэнтези, в основу которого положен проект Детского радио «ХРУМ или Сказочный детектив».

Главные роли в картине исполнят Ангелина СтречинаЛюбовь Советского Союза») и юные артисты Мирон ПроворовМаша и Медведи») и Сильвия Дадалян («Оливье и роботы»). В проекте также примет участие музыкант и продюсер Василий Вакуленко — Баста озвучит роль сказочного полицейского Добрыни.

Ангелина Стречина на премии «ТЭФИ 2026», фото: пресс-служба
Ангелина Стречина на премии «ТЭФИ 2026», фото: пресс-служба

Режиссером фильма «Хрум» назначен Игорь Волошин, постановщик таких масштабных семейных фильмов-сказок, как «Буратино» и «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича». Сценарий написал Петр Воскресенский.

Производством фэнтези-детектива занимаются «Газпром-Медиа Холдинг» и «Первый канал». Соинвесторами и дистрибьюторами ленты также стали кинокомпания «Централ Партнершип» (ЦПШ) и радиохолдинг ГПМ Радио.

Картина станет киноадаптацией аудиосериала «ХРУМ или Сказочный детектив», идущего в эфире Детского радио с 2016 года. Кроме того, проект существует в виде четырех художественных книг и трех театральных спектаклей.

Дата выхода фильма «Хрум» в прокат намечена на осень 2027 года.