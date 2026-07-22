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Начались съемки фильма «Баба Яга на каникулах» с Людмилой Артемьевой: первые фото

В третьей части сказочной франшизы вернутся все полюбившиеся персонажи
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Людмила Артемьева и Ян Цапник на съемках фильма «Баба Яга на каникулах», фото: Фреш-Фильм
Людмила Артемьева и Ян Цапник на съемках фильма «Баба Яга на каникулах», фото: Фреш-Фильм

Третья часть популярной сказочной франшизы под названием «Баба Яга на каникулах» запущена в работу. Об этом сообщает портал «Новости кинопроизводства».

К роли симпатичной Бабы Яги вернулась Людмила Артемьева. На экране появятся также любимые герои в исполнении Яна Цапника, Александра Ильина, Глафиры Тархановой, Олеси Железняк.

На съемках фильма «Баба Яга на каникулах», фото: Фреш-Фильм
На съемках фильма «Баба Яга на каникулах», фото: Фреш-Фильм

По сюжету, Баба Яга прилетает в деревню, чтобы отдохнуть и поздравить Марусю — дочь Ивана Царевича и Марьи Искусницы — с днем рождения. Однако пока герои празднуют, силы зла готовят новую ловушку.

Арина Шелобанова на съемках фильма «Баба Яга на каникулах», фото: Фреш-Фильм
Арина Шелобанова на съемках фильма «Баба Яга на каникулах», фото: Фреш-Фильм

Сценаристами нового фильма стали Галина Шейкина и Вячеслав Мокин. Режиссером выступает Карен Захаров, снявший предыдущие две части франшизы.

Александр Ильин на съемках фильма «Баба Яга на каникулах», фото: Фреш-Фильм
Александр Ильин на съемках фильма «Баба Яга на каникулах», фото: Фреш-Фильм

Напомним, в фильме «Баба Яга спасает мир» (2023) лесная ведьма оказывается в мегаполисе и сталкивается со старым врагом, а в ленте «Баба Яга спасает Новый год» (2024) колдунья противостоит Снежной королеве, решившей заморозить весь мир.

Читайте также интервью Кино Mail с Людмилой Артемьевой.