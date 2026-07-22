Третья часть популярной сказочной франшизы под названием «Баба Яга на каникулах» запущена в работу. Об этом сообщает портал «Новости кинопроизводства».
К роли симпатичной Бабы Яги вернулась Людмила Артемьева. На экране появятся также любимые герои в исполнении Яна Цапника, Александра Ильина, Глафиры Тархановой, Олеси Железняк.
По сюжету, Баба Яга прилетает в деревню, чтобы отдохнуть и поздравить Марусю — дочь Ивана Царевича и Марьи Искусницы — с днем рождения. Однако пока герои празднуют, силы зла готовят новую ловушку.
Сценаристами нового фильма стали Галина Шейкина и Вячеслав Мокин. Режиссером выступает Карен Захаров, снявший предыдущие две части франшизы.
Напомним, в фильме «Баба Яга спасает мир» (2023) лесная ведьма оказывается в мегаполисе и сталкивается со старым врагом, а в ленте «Баба Яга спасает Новый год» (2024) колдунья противостоит Снежной королеве, решившей заморозить весь мир.
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