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«Роль мечты»: жена Прилучного сообщила, что снимется с ним в сериале

Зепюр Прилучная-Брутян призналась, что рада вновь поработать на съемочной площадке с супругом
Анастасия Бурдужа
Селебрити-редактор
Зепюр Прилучная-Брутян, фото: пресс-служба
Зепюр Прилучная-Брутян, фото: пресс-служба

Зепюр Прилучная-Брутян посетила презентацию сборника киноновелл «Виноград. Сезон любви» по мотивам сериала «Виноград». В первом сезоне проекта главную роль исполнил Павел Прилучный.

На презентации создатели сообщили о съемках второго сезона, а также о том, что к касту присоединится супруга актера.

«Я безумно рада присоединиться к такому проекту с таким прекрасным актерским составом. Тем более для меня большое счастье снова работать с Павлом Прилучным. Это огромное счастье», — высказалась 30-летняя актриса.

Зепюр Прилучная-Брутян, фото: пресс-служба
Зепюр Прилучная-Брутян, фото: пресс-служба

Она отметила, что пока не может раскрывать все подробности сюжета и роли. Кроме того, Прилучной-Брутян пока нельзя говорить и о своей героине.

«Но я могу сказать, что это роль мечты. Поэтому готовьтесь смотреть второй сезон вместе со мной», — заключила звезда.

Павел Прилучный и Зепюр Прилучная-Брутян на закрытии ММКФ-2026, фото: пресс-служба
Павел Прилучный и Зепюр Прилучная-Брутян на закрытии ММКФ-2026, фото: пресс-служба

Это не первые съемки, в которых задействованы супруги. Они познакомились во время работы над сериалом «В клетке», в котором оба снимались.

В 2022 году Павел Прилучный и Зепюр Брутян стали мужем и женой, в 2023-м у них родился сын Микаэль. Будучи в браке, актеры сыграли супружескую пару в комедии «Неприличные гости».

Ранее жена Павла Прилучного рассказала об отношениях со свекровью. 