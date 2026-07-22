Зепюр Прилучная-Брутян посетила презентацию сборника киноновелл «Виноград. Сезон любви» по мотивам сериала «Виноград». В первом сезоне проекта главную роль исполнил Павел Прилучный.
На презентации создатели сообщили о съемках второго сезона, а также о том, что к касту присоединится супруга актера.
«Я безумно рада присоединиться к такому проекту с таким прекрасным актерским составом. Тем более для меня большое счастье снова работать с Павлом Прилучным. Это огромное счастье», — высказалась 30-летняя актриса.
Она отметила, что пока не может раскрывать все подробности сюжета и роли. Кроме того, Прилучной-Брутян пока нельзя говорить и о своей героине.
«Но я могу сказать, что это роль мечты. Поэтому готовьтесь смотреть второй сезон вместе со мной», — заключила звезда.
Это не первые съемки, в которых задействованы супруги. Они познакомились во время работы над сериалом «В клетке», в котором оба снимались.
В 2022 году Павел Прилучный и Зепюр Брутян стали мужем и женой, в 2023-м у них родился сын Микаэль. Будучи в браке, актеры сыграли супружескую пару в комедии «Неприличные гости».
Ранее жена Павла Прилучного рассказала об отношениях со свекровью.