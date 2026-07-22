Тем не менее актер косвенно подтвердил, что его свадьба с Зендаей все-таки состоялась. Он рассказал, что распространявшиеся в сети фейковые свадебные фотографии из всех его близких удивили только бабушку. По словам актера, другие родственники не попались на уловку, потому что «все они были там» — на настоящей церемонии.