Зендая, вернувшаяся к роли Эм-Джей в фильме «Человек-паук: Новый день» с Томом Холландом в главной роли, посетила фанатское мероприятие в Мексике, приуроченное к выходу картины.
Когда актриса проходила по красной дорожке, один из поклонников крикнул ей: «Выходи за меня замуж!»
Зендая рассмеялась и без колебаний ответила: «Вы опоздали!»
Эти слова стали едва ли не самым откровенным публичным подтверждением замужества актрисы с Холландом. Ранее звезда не раз говорила, что предпочитает сохранять личную жизнь в тайне. Том Холланд тоже избегает комментариев на эту тему.
Тем не менее актер косвенно подтвердил, что его свадьба с Зендаей все-таки состоялась. Он рассказал, что распространявшиеся в сети фейковые свадебные фотографии из всех его близких удивили только бабушку. По словам актера, другие родственники не попались на уловку, потому что «все они были там» — на настоящей церемонии.
Ранее Зендая призналась, что попала в «Одиссею» благодаря Тому Холланду.