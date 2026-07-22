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Зендая дала неожиданный ответ на предложение руки и сердца от фаната

Ответ актрисы состоял из двух слов
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Зендая
ЗендаяИсточник: Legion-Media.ru

Зендая, вернувшаяся к роли Эм-Джей в фильме «Человек-паук: Новый день» с Томом Холландом в главной роли, посетила фанатское мероприятие в Мексике, приуроченное к выходу картины.

Когда актриса проходила по красной дорожке, один из поклонников крикнул ей: «Выходи за меня замуж!» 

Зендая рассмеялась и без колебаний ответила: «Вы опоздали!»

Том Холланд и Зендая
Том Холланд и ЗендаяИсточник: Legion-Media.ru

Эти слова стали едва ли не самым откровенным публичным подтверждением замужества актрисы с Холландом. Ранее звезда не раз говорила, что предпочитает сохранять личную жизнь в тайне. Том Холланд тоже избегает комментариев на эту тему.

Тем не менее актер косвенно подтвердил, что его свадьба с Зендаей все-таки состоялась. Он рассказал, что распространявшиеся в сети фейковые свадебные фотографии из всех его близких удивили только бабушку. По словам актера, другие родственники не попались на уловку, потому что «все они были там» — на настоящей церемонии.

Ранее Зендая призналась, что попала в «Одиссею» благодаря Тому Холланду.