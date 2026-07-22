Новая работа звезды «Секса в большом городе» вызвала скандал в Нью-Йорке

Знаменитость недавно назначили членом Комиссии по судебным назначениям штата Нью-Йорк. Члены этой комиссии могут проверять, оценивать и рекомендовать губернатору кандидатов на должности судей Апелляционного суда, который является высшей судебной инстанцией штата. Всего членов комиссии 12, из них четверо обязаны не иметь адвокатской лицензии и юридического образования, в их число и вошла Никсон.