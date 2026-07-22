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Умер саксофонист, сыгравший знаменитое соло для фильма «Розовая пантера»

Музыкант Плас Джонсон умер в возрасте 94 лет

Американский джазовый саксофонист Плас Джонсон, известный своим соло в теме из фильма «Розовая пантера», скончался в возрасте 94 лет. Об этом сообщает британская газета The Guardian.

Плас Джонсон
Плас ДжонсонИсточник: Legion-Media.ru

По данным издания, музыкант ушел из жизни еще 15 июля в Лос-Анджелесе, за шесть дней до своего 95-летия. Информацию о смерти подтвердили его дети, уточнив, что отец выступал в доме престарелых всего за месяц до кончины.

Джонсон наиболее известен своим исполнением музыкальной темы к фильму «Розовая пантера», которую он записал в 1963 году вместе с покойным американским композитором Генри Манчини. Их версия получила три премии «Грэмми» и была номинирована на «Оскар». Саксофонист рассказывал, что они записали соло всего за два дубля.

Карьеру Джонсон начал в семейном ансамбле, дебютировал в звукозаписи в 1950 году, гастролировал с блюзовым певцом Чарльзом Брауном. Он также записывался с такими артистами, как Би Би Кинг, Джонни Отис, Фрэнк Синатра, Нэт Кинг Коул и другими.