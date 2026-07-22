Умер саксофонист, сыгравший знаменитое соло для фильма «Розовая пантера»

Джонсон наиболее известен своим исполнением музыкальной темы к фильму «Розовая пантера», которую он записал в 1963 году вместе с покойным американским композитором Генри Манчини. Их версия получила три премии «Грэмми» и была номинирована на «Оскар». Саксофонист рассказывал, что они записали соло всего за два дубля.