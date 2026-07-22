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Еще одна дочь Брэда Питта намерена отказаться от фамилии отца

People: дочь Брэда Питта Вивьен хочет отказаться от фамилии отца
Брэд Питт
Брэд ПиттИсточник: Legion-Media.ru

Дочь голливудских звезд Брэда Питта и Анджелины Джоли Вивьен обратилась в суд, чтобы отказаться от фамилии отца. Об этом пишет журнал People со ссылкой на судебные документы.

«18-летняя девушка подала ходатайство в Верховный суд округа Лос-Анджелес с просьбой изменить ее официальное имя с Вивьен Маршелин Джоли-Питт на Вивьен Маршелин Джоли», — говорится в материале.

При этом причина смены имени указана как «личная».

Вивьен Джоли-Питт
Вивьен Джоли-ПиттИсточник: Legion-Media.ru

Согласно судебным документам, слушание по данному вопросу назначено на 2 ноября.

До этого приемные дети голливудского актера – 24-летний Мэддокс и 21-летняя Захара – опубликовали в разделе объявлений газеты Los Angeles Daily Journal новость о том, что они отказываются от фамилии Брэда Питта.