Еще одна дочь Брэда Питта намерена отказаться от фамилии отца

Дочь голливудских звезд Брэда Питта и Анджелины Джоли Вивьен обратилась в суд, чтобы отказаться от фамилии отца. Об этом пишет журнал People со ссылкой на судебные документы.
«18-летняя девушка подала ходатайство в Верховный суд округа Лос-Анджелес с просьбой изменить ее официальное имя с Вивьен Маршелин Джоли-Питт на Вивьен Маршелин Джоли», — говорится в материале.
При этом причина смены имени указана как «личная».
Согласно судебным документам, слушание по данному вопросу назначено на 2 ноября.
До этого приемные дети голливудского актера – 24-летний Мэддокс и 21-летняя Захара – опубликовали в разделе объявлений газеты Los Angeles Daily Journal новость о том, что они отказываются от фамилии Брэда Питта.