Алексей Воробьев был вынужден продать особняк рядом с ДиКаприо со скидкой

При этом певец продолжает владеть недвижимостью в США. В 2021 году он купил еще один дом, еще более дорогой, за $2,924 млн, оформив ипотеку. Весной этого года артист снова взял кредит, заложив жилье. Сейчас артист живет в этом доме с женой.