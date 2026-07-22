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Лукашенко поздравил Ирину Розанову с 65-летием

Белорусский президент отметил многогранный талант артистки
Ирина Розанова на премьере фильма «Огненный мальчик», фото: пресс-служба
Ирина Розанова на премьере фильма «Огненный мальчик», фото: пресс-служба

МИНСК, 22 июля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил народную артистку РФ Ирину Розанову с 65-летием. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

«Ваш многогранный талант воплотился в целой галерее замечательных женских образов, покоривших зрителей своей выразительностью, глубиной и искренностью. Уверен, ваша творческая деятельность и в дальнейшем будет содействовать развитию культурного диалога между Беларусью и Россией», — говорится в поздравлении.

Лукашенко также пожелал Розановой доброго здоровья, благополучия и успехов.

Ирина Розанова родилась 22 июля 1961 года в Пензе в семье театральных актеров.