Лукашенко поздравил Ирину Розанову с 65-летием

«Ваш многогранный талант воплотился в целой галерее замечательных женских образов, покоривших зрителей своей выразительностью, глубиной и искренностью. Уверен, ваша творческая деятельность и в дальнейшем будет содействовать развитию культурного диалога между Беларусью и Россией», — говорится в поздравлении.