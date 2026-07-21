«Он потом снял с себя судимость, когда вернулся. Честно говоря, для меня это была такая болезненная тема, что я не вникала во все тонкости. Дальше он вернулся, снял с себя судимость, доказал свою невиновность через суд и все, а дальше уже это стало не так важно», — добавила Аксенова.