Любовь Аксенова дала откровенное интервью Ксении Собчак. Актриса призналась, что ее отец провел четыре года в колонии — он сел в тюрьму, когда ей было 19 лет.
«Мы с папой всегда очень были близки. И когда нас разлучили, у нас не было возможности созваниваться, мы переписывались. Я тогда действительно почувствовала, что это такое, когда есть человек, в котором ты так сильно нуждаешься, а у вас обрезают связь», — рассказала звезда.
Аксенова также отметила, что не навещала отца в колонии, поскольку он сам не хотел, чтобы она проходила через проверки во время посещений. Иногда они созванивались, но чаще общались письмами.
Актриса не стала раскрывать, за какое преступление отец получил срок. Она лишь уточнила, что позже он снял судимость и через суд доказал свою невиновность.
«Он потом снял с себя судимость, когда вернулся. Честно говоря, для меня это была такая болезненная тема, что я не вникала во все тонкости. Дальше он вернулся, снял с себя судимость, доказал свою невиновность через суд и все, а дальше уже это стало не так важно», — добавила Аксенова.
В том же интервью актриса рассказала, как бизнесмен пытался купить вечер с ней за миллион.