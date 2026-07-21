Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Оксана Фандера показала, как отдыхает с дочерью Елизаветой Янковской

Актриса рассказала об отношениях с 32-летней наследницей
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Оксана Фандера
Оксана Фандера

Оксана Фандера поделилась кадрами летнего отдыха вместе с дочерью Елизаветой Янковской.

58-летняя актриса также рассказала о своих отношениях с 32-летней наследницей от брака с Филиппом Янковским.

Елизавета Янковская / фото: соцсети
Елизавета Янковская / фото: соцсети
Оксана Фандера / фото: соцсети
Оксана Фандера / фото: соцсети

В комментариях подписчики поинтересовались, кем они друг другу больше являются — мамой и дочерью или подругами.

«Мы были юниорами в отношениях, теперь обе перешли в высшую лигу — стали подругами», — ответила актриса.

Ранее Филипп Янковский публично поздравил супругу с 36-летием брака, опровергнув слухи об их расставании.