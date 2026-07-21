Оксана Фандера поделилась кадрами летнего отдыха вместе с дочерью Елизаветой Янковской.
58-летняя актриса также рассказала о своих отношениях с 32-летней наследницей от брака с Филиппом Янковским.
В комментариях подписчики поинтересовались, кем они друг другу больше являются — мамой и дочерью или подругами.
«Мы были юниорами в отношениях, теперь обе перешли в высшую лигу — стали подругами», — ответила актриса.
Ранее Филипп Янковский публично поздравил супругу с 36-летием брака, опровергнув слухи об их расставании.