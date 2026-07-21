Паулина Андреева побывала на свадьбе своего брата Игоря. Торжество прошло в историческом особняке Ермолинского в Санкт-Петербурге. Брат актрисы, который работает ведущим, женился на девушке по имени Маргарита.
Для мероприятия Андреева выбрала длинное атласное платье нежно-голубого оттенка на тонких бретелях. Она также выступила с поздравительным номером перед гостями, во время которого пошутила о своем внешнем сходстве с невестой брата.
Паулина Андреева исполнила песню о том, что Игорь «идет под венец со своей сестрой», намекая на то, что они с Маргаритой похожи.
Сама Андреева долгое время состояла в отношениях с Федором Бондарчуком, однако брак знаменитостей распался. Сейчас актрису подозревают в романе с российским предпринимателем. Недавно их засняли на свидании в ресторане.