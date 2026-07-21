В драме «Цинга» Дмитрий Поднозов вновь доказал, что способен работать в авторском кино не менее убедительно, чем в популярных телесериалах. Картина обращается к непростым человеческим переживаниям и избегает привычных жанровых решений. Режиссер сделал ставку на внутреннее напряжение и психологическую достоверность, а не на громкие сюжетные повороты. Благодаря этому каждый герой воспринимается как живой человек со своими страхами и надеждами.