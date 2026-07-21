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От «Тайн следствия» до «Кончится лето»: самые яркие роли Дмитрия Поднозова

Дмитрий Поднозов никогда не стремился быть актером одного амплуа. За десятилетия работы в кино и на телевидении он создал десятки ярких образов — от следователей и чиновников до врачей и простых людей, оказавшихся перед сложным выбором. Вспоминаем проекты, в которых талант артиста раскрылся особенно ярко
Евгения Башинская
Автор Кино Mail
Дмитрий Поднозов
Дмитрий Поднозов

«Тайны следствия»

Для миллионов зрителей Дмитрий Поднозов навсегда останется одним из актеров знаменитой детективной франшизы «Тайны следствия». Сериал, выходящий с 2000 года, стал настоящей телевизионной классикой и открыл дорогу многим петербургским артистам. Поднозов неоднократно появлялся в разных сезонах проекта, органично вписываясь в атмосферу расследований и судебных драм.

«Консультант»

Кадр из сериала Консультант
Кадр из сериала «Консультант»

Совсем иначе актер проявил себя в психологическом детективе «Консультант». Действие сериала разворачивается в небольшом городе, где расследование серии убийств неожиданно принимает новый оборот после приезда столичного специалиста-психолога. Проект сочетает криминальную интригу с глубоким исследованием человеческой психологии.

Создатели сделали ставку на напряженную атмосферу и сильный актерский ансамбль, в котором Поднозов выглядел особенно убедительно. Его сдержанная манера существования в кадре идеально соответствовала общему настроению истории.

«Кончится лето»

Кадр из фильма Кончится лето
Кадр из фильма «Кончится лето»

Одной из последних заметных работ Дмитрия Поднозова стал фильм «Кончится лето», главные роли в котором исполнили Юра Борисов и Макар Хлебников. Картина рассказывает историю двух братьев, чья жизнь меняется после рокового события. Поднозов сыграл их отца, создав образ человека, которому приходится наблюдать за тем, как рушится привычный мир семьи.

Фильм получил высокие оценки критиков благодаря честному разговору о взрослении, ответственности и семейных отношениях. 

«Цинга»

Кадр из фильма Цинга
Кадр из фильма «Цинга»

В драме «Цинга» Дмитрий Поднозов вновь доказал, что способен работать в авторском кино не менее убедительно, чем в популярных телесериалах. Картина обращается к непростым человеческим переживаниям и избегает привычных жанровых решений. Режиссер сделал ставку на внутреннее напряжение и психологическую достоверность, а не на громкие сюжетные повороты. Благодаря этому каждый герой воспринимается как живой человек со своими страхами и надеждами. 