К десятилетию музыкального фильма «Ла-Ла Ленд» с Райаном Гослингом и Эммой Стоун в главных ролях студия Lionsgate представила обновленный постер. Поклонники романтической ленты Дэмьена Шазелла заметили любопытную правку: в новой версии изменилось положение руки героя Гослинга.
В оригинале персонаж актера держал кисть горизонтально. Сам Гослинг признавался, что ему тогда казалось: так он выглядит «круто». Вся съемочная группа была против, но актер настоял на своем.
Со временем Гослинг сам начал шутить над этим жестом, называя его «La La Hand» (Ла-Ла Рука) и сетуя, что тот «убил энергию» всего кадра.
Lionsgate решила исправить эту деталь к юбилею ленты. В соцсетях студия опубликовала свежий постер с лаконичной подписью: «Небольшая корректировка». В обновленном варианте постера кисть Гослинга поднята вверх — точно так же, как у героини Эммы Стоун.
«Ла-Ла Ленд» вышел в 2016 году, собрал более полумиллиарда долларов по всему миру и получил шесть премий «Оскар».
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