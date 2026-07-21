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На постере «Ла-Ла Ленда» изменили одну деталь спустя 10 лет после выхода фильма

На обновленном постере изменился жест Райана Гослинга
Рита Захарова
Автор Кино Mail

К десятилетию музыкального фильма «Ла-Ла Ленд» с Райаном Гослингом и Эммой Стоун в главных ролях студия Lionsgate представила обновленный постер. Поклонники романтической ленты Дэмьена Шазелла заметили любопытную правку: в новой версии изменилось положение руки героя Гослинга.

Постер фильма «Ла-Ла Ленд» 2016 года
Постер фильма «Ла-Ла Ленд» 2016 года

В оригинале персонаж актера держал кисть горизонтально. Сам Гослинг признавался, что ему тогда казалось: так он выглядит «круто». Вся съемочная группа была против, но актер настоял на своем.

Со временем Гослинг сам начал шутить над этим жестом, называя его «La La Hand» (Ла-Ла Рука) и сетуя, что тот «убил энергию» всего кадра.

Постер фильма «Ла-Ла Ленд» 2026 года
Постер фильма «Ла-Ла Ленд» 2026 года

Lionsgate решила исправить эту деталь к юбилею ленты. В соцсетях студия опубликовала свежий постер с лаконичной подписью: «Небольшая корректировка». В обновленном варианте постера кисть Гослинга поднята вверх — точно так же, как у героини Эммы Стоун.

«Ла-Ла Ленд» вышел в 2016 году, собрал более полумиллиарда долларов по всему миру и получил шесть премий «Оскар».

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