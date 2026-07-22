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Олег Меньшиков показал, как отдыхает в Италии с женой

Актер опубликовал кадры из совместного путешествия c супругой
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Олег Меньшиков с женой / фото: соцсети
Олег Меньшиков с женой / фото: соцсети

65-летний Олег Меньшиков проводит отпуск в Италии вместе с супругой Анастасией Черновой. Видео из поездки пара поделилась в своих соцсетях. На кадрах супруги отдыхают на яхте на озере Комо, гуляют по Милану и любуются местными пейзажами.

Пользователи быстро отреагировали на публикацию и сделали комплименты артисту.

Олег Меньшиков / фото: соцсети
Олег Меньшиков / фото: соцсети
Олег Меньшиков / фото: соцсети
Олег Меньшиков / фото: соцсети

«Ландшафт обалдеть! И цвет какой!», «Олег, Вы всегда на стиле! Очень круто», «Как вы насыщенно отдыхаете», — писали подписчики.

Меньшиков и Чернова женаты уже более 20 лет. Детей у пары нет. Ранее актер показал романтичное фото с супругой в день ее 43-летия.