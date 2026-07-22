65-летний Олег Меньшиков проводит отпуск в Италии вместе с супругой Анастасией Черновой. Видео из поездки пара поделилась в своих соцсетях. На кадрах супруги отдыхают на яхте на озере Комо, гуляют по Милану и любуются местными пейзажами.