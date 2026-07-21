Погибла 18-летняя актриса «Годзиллы против Конга»

Сыгравшая в двух фильмах о монстре Годзилле глухая актриса Кейли Хоттл скончалась после ДТП. Об этом сообщило издание TMZ со ссылкой на отца покойной.
По словам Джошуа Хоттла, смертельная автокатастрофа с участием его 18-летней дочери произошла утром 21 июля в американском штате Мэриленд. Он уточнил, что сердце девушки остановилось по дороге в больницу.
Актриса с детства активно снималась в рекламе, а в 2021 году в 9 лет сыграла Джию в фильме «Годзилла против Конга» — девочку-подростка, которая общается с Кинг-Конгом с помощью языка жестов. Актриса вернулась к роли Джии в фильме 2024 года «Годзилла и Конг: Новая империя».