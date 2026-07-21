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Кристофер Нолан назвал Кристиана Бэйла величайшим актером современности

Режиссер отдельно отметил роль актера в своем фильме «Престиж»
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Кадр из фильма «Престиж»
Кадр из фильма «Престиж»

Режиссер Кристофер Нолан назвал Кристиана Бэйла одним из величайших актеров современности. В разговоре с журналом The Hollywood Reporter постановщик отметил, что роль Бэйла в ленте «Престиж» остается одной из самых недооцененных в его карьере.

«Нам было невероятно интересно работать вместе», — так Нолан ответил на вопрос о возможном новом сотрудничестве с Бэйлом.

В 2026 году фильму «Престиж» исполняется 20 лет. К юбилейному перевыпуску картину готовят в 70-миллиметровом формате. Изначально ленту снимал оператор Уолли Пфистер на 35-миллиметровую пленку.

Кадр из фильма «Престиж»
Кадр из фильма «Престиж»

Нолан признался, что недавно пересмотрел пленочную версию и снова впечатлился уровнем работы всей команды. Особо он выделил операторское мастерство Пфистера и визуальные решения художника-постановщика Натана Кроули.

«В 70-миллиметровом формате фильм будет выглядеть феноменально», — заявил режиссер.

Кадр из фильма «Престиж»
Кадр из фильма «Престиж»

«Престиж» вышел на экраны в 2006 году. В центре сюжета — противостояние двух иллюзионистов, которых сыграли Кристиан Бэйл и Хью Джекман. Фильм зрители приняли тепло, но «Престиж» никогда не занимал первой строчки рейтинга лучших фильмов Нолана, в отличие от «Начала» и «Интерстеллара».

Новый фильм Нолана «Одиссея» стартовал в мировом прокате 17 июля и показал лучший старт в карьере режиссера.