Кристофер Нолан назвал Кристиана Бэйла величайшим актером современности

«Престиж» вышел на экраны в 2006 году. В центре сюжета — противостояние двух иллюзионистов, которых сыграли Кристиан Бэйл и Хью Джекман. Фильм зрители приняли тепло, но «Престиж» никогда не занимал первой строчки рейтинга лучших фильмов Нолана, в отличие от «Начала» и «Интерстеллара».