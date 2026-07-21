Шэрон Стоун рассказала о проблемах после отказа от наркотиков

Актриса Шэрон Стоун призналась, что испытала проблемы со здоровьем после того, как отказалась от употребления марихуаны. Ее слова передает Variety.
Звезда «Основного инстинкта» рассказала, что сначала в сентябре прошлого года отказалась от лекарств, которые ей прописали после почти ставшего смертельным инсульта в 2001 году. Этому решению противостояли врачи актрисы, и на протяжении следующих четырех с половиной месяцев она «болела как собака» из-за синдрома отмены.
После этого актриса решила отказаться и от употребления марихуаны. «Когда я перестала ее использовать, то мне тоже стало плохо. Я страдала почти месяц. Обратилась к своему неврологу, и он сказал: “Шэрон, у меня в реанимации пациенты умирают из-за марихуаны”».
Ранее Шэрон Стоун вернулась на подиум впервые за 30 лет.