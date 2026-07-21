Шэрон Стоун рассказала о проблемах после отказа от наркотиков

После этого актриса решила отказаться и от употребления марихуаны. «Когда я перестала ее использовать, то мне тоже стало плохо. Я страдала почти месяц. Обратилась к своему неврологу, и он сказал: “Шэрон, у меня в реанимации пациенты умирают из-за марихуаны”».