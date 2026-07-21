Звезда «Титаника» рассказал, как съемочной группе фильма подсыпали наркотик в суп

Билли Зейн, исполнивший роль Кэла в «Титанике», вспомнил о необычном происшествии, которое случилось во время съемок культового фильма. В интервью Daily Mail актер рассказал, что неизвестный подмешал наркотик в суп из морепродуктов, который ели члены съемочной группы.
Галлюциногеном тогда отравились около 50 человек, среди них были режиссер Джеймс Кэмерон и актер Билл Пэкстон. Сам Зейн не пострадал, поскольку не снимался в сценах, над которыми тогда работала команда. Актер также рассказал, что Кэмерон сумел быстро справиться с последствиями отравления, вызвав рвоту.
Отвечая на вопрос, известно ли, кто стоял за произошедшим, Зейн лишь сказал: «Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть». При этом он отметил, что сыгравшая пожилую Розу Глория Стюарт отравленный суп не ела.
В завершение актер пошутил, что именно эта история стала «настоящим секретом успеха» «Титаника». Фильм вышел в 1997 году, стал самым кассовым в истории на тот момент и получил 11 премий «Оскар».
Ранее стало известно, что актер Джон Си Райли пытался убедить Леонардо ДиКаприо отказаться от роли в «Титанике».