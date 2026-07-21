Звезда «Титаника» рассказал, как съемочной группе фильма подсыпали наркотик в суп

Галлюциногеном тогда отравились около 50 человек, среди них были режиссер Джеймс Кэмерон и актер Билл Пэкстон. Сам Зейн не пострадал, поскольку не снимался в сценах, над которыми тогда работала команда. Актер также рассказал, что Кэмерон сумел быстро справиться с последствиями отравления, вызвав рвоту.