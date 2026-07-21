Жигунов назвал смерть Дмитрия Поднозова большой потерей для кино

За свою карьеру Поднозов снялся более чем в 200 фильмах и сериалах. Среди его известных работ — роли в проектах «Мажор», «Тест на беременность», «Ледокол», «Духless 2» и «Карамора». У артиста остались супруга, актриса Алиса Олейник, и 27-летний сын.