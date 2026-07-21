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Жигунов назвал смерть Дмитрия Поднозова большой потерей для кино

Сергей Жигунов высказался о смерти коллеги
Дмитрий Поднозов
Дмитрий Поднозов

Заслуженный артист России Сергей Жигунов в беседе с Пятым каналом назвал Дмитрия Поднозова одним из лучших актеров, которых он видел.

По словам артиста, Поднозов был «абсолютно потрясающим артистом» и очень талантливым человеком. Он выразил соболезнования родным и близким актера.

Дмитрий Поднозов ушел из жизни 20 июля после тяжелой борьбы с онкологическим заболеванием. Ранее об этом сообщили в Санкт-Петербургском драматическом театре «Особняк», художественным руководителем которого был артист.

В театре рассказали, что диагноз актеру поставили в декабре 2025 года. У актера обнаружили рак легкого с метастазами в головной мозг.

За свою карьеру Поднозов снялся более чем в 200 фильмах и сериалах. Среди его известных работ — роли в проектах «Мажор», «Тест на беременность», «Ледокол», «Духless 2» и «Карамора». У артиста остались супруга, актриса Алиса Олейник, и 27-летний сын.